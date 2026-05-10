Prižmić saznao sljedećeg suparnika: Čeka ga još jedan izazov u Rimu

M.Š

10.05.2026 u 18:16

Dino Prižmić
Dino Prižmić Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Dino Prižmić živi najbolji tjedan svoje dosadašnje karijere na ATP Touru. Mladi hrvatski tenisač prvi se put probio do četvrtog kola jednog turnira iz serije Masters 1000, a u osmini finala Rima igrat će protiv Karena Hačanova.

Prižmić je ranije u nedjelju svladao Francuza Uga Humberta 6:1, 7:5 i tako potvrdio senzacionalnu pobjedu iz drugog kola, kada je izbacio Novaka Đokovića. Nakon takvog rezultata uvijek je najteže odigrati sljedeći meč, no Prižmić je u Rimu pokazao zrelost, mirnoću i kvalitetu kojom je nastavio najveći niz karijere.

Humbert je bio novi ozbiljan test, ali hrvatski tenisač prošao ga je u dva seta i napravio još jedan veliki korak na turniru koji bi mu mogao biti prekretnica sezone.

Hačanov se izvukao nakon izgubljenog prvog seta

Prižmićev sljedeći protivnik bit će Karen Hačanov, poznato i iskusno ime svjetskog tenisa. Ruski tenisač do osmine finala stigao je pobjedom protiv Nizozemca Botica van de Zandschulpa 5:7, 6:4, 6:4.

Hačanov je izgubio prvi set, ali je nakon preokreta izborio prolazak i zakazao dvoboj s Prižmićem. Riječ je o igraču koji ima veliko iskustvo u završnicama najvećih turnira, snažan servis i agresivnu igru pa će za Prižmića to biti još jedan zahtjevan ispit.

Za Prižmića je plasman u osminu finala Rima najveći rezultat na Masters 1000 razini. Takvi turniri donose goleme bodove, veliku pozornost i priliku da mladi igrači naprave iskorak prema vrhu ATP ljestvice.

