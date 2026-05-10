Prižmić saznao sljedećeg suparnika: Čeka ga još jedan izazov u Rimu

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Dino Prižmić živi najbolji tjedan svoje dosadašnje karijere na ATP Touru. Mladi hrvatski tenisač prvi se put probio do četvrtog kola jednog turnira iz serije Masters 1000, a u osmini finala Rima igrat će protiv Karena Hačanova.
Prižmić je ranije u nedjelju svladao Francuza Uga Humberta 6:1, 7:5 i tako potvrdio senzacionalnu pobjedu iz drugog kola, kada je izbacio Novaka Đokovića. Nakon takvog rezultata uvijek je najteže odigrati sljedeći meč, no Prižmić je u Rimu pokazao zrelost, mirnoću i kvalitetu kojom je nastavio najveći niz karijere.
Humbert je bio novi ozbiljan test, ali hrvatski tenisač prošao ga je u dva seta i napravio još jedan veliki korak na turniru koji bi mu mogao biti prekretnica sezone.
Hačanov se izvukao nakon izgubljenog prvog seta
Prižmićev sljedeći protivnik bit će Karen Hačanov, poznato i iskusno ime svjetskog tenisa. Ruski tenisač do osmine finala stigao je pobjedom protiv Nizozemca Botica van de Zandschulpa 5:7, 6:4, 6:4.
Hačanov je izgubio prvi set, ali je nakon preokreta izborio prolazak i zakazao dvoboj s Prižmićem. Riječ je o igraču koji ima veliko iskustvo u završnicama najvećih turnira, snažan servis i agresivnu igru pa će za Prižmića to biti još jedan zahtjevan ispit.
Za Prižmića je plasman u osminu finala Rima najveći rezultat na Masters 1000 razini. Takvi turniri donose goleme bodove, veliku pozornost i priliku da mladi igrači naprave iskorak prema vrhu ATP ljestvice.