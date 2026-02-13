Nikica Jelavić istaknuo problem nakon poraza: Dođemo ovdje s bahatim stavom...

Golove su postigli Ljuban Crepulja (45-11m) i Leonard Žuta (90). Peti Slaven sada ima 30 bodova, kao i četvrta Istra 1961, a bod manje ima šesta Rijeka, dok je Lokomotiva sedma sa 26 bodova. Vodi Dinamo sa 45 bodova, pet više od drugog Hajduka.

Nakon utakmice trener poražene momčadi Nikica Jelavić na konferenciji za medije poručio je: 'Čestitke Slaven Belupu na zasluženoj pobjedi, bili su bolji od prve minute. Da je Stojaković zabio, možda bi otišla utakmica u drugom smjeru. Nešto smo pokušavali u nastavku, ali previše smo rupa ostavljali. Nismo uopće bili opasni, dobro smo i prošli. Mogu samo čestitati Slavenu na pobjedi.'

Istaknuo je i jedan od glavnih problema, a to je bio pristup prema utakmici: 'Možda bi nas malo diglo da smo zabili. Stigli smo ovdje sa sedam bodova u tri utakmice i možda smo malo ušli podcjenjivački, što me iznenadilo jer to dečki nisu pokazali kroz tjedan na treninzima. I onda dođemo ovdje s bahatim stavom, što nismo smjeli. Domaćin je bio puno bolji.'