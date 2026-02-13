krasan nastup

Kao filmski scenarij; češki tinejdžer ispisao prekrasnu priču na Olimpijskim igrama

M.Š

13.02.2026 u 19:43

tportal
Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ
Reading

Metoděj Jílek je u Milanu i Cortini ispisao priču koja zvuči kao filmski scenarij.

Ovaj 19-godišnji Čeh, kojem je utrka na 10.000 metara bila tek četvrti nastup u seniorskoj konkurenciji, osvojio je uvjerljivo olimpijsko zlato u najdužoj disciplini brzog klizanja. Jílek je do pobjede došao s 12:33.43, čime je na ovim Igrama kompletirao i drugi veliki rezultat nakon srebra na 5000 metara, dok je Češkoj donio drugo zlato u Milanu i Cortini.

Ključ utrke bio je njegov ‘tajming’ u završnici: osam krugova prije kraja krenuo je loviti tada vodeće vrijeme Poljaka Vladimira Semirunnija (12:39.08), izjednačio ritam, a onda se odvojio i nizao krugove ispod 30 sekundi uz eksploziju na tribinama. Na trenutak je izgledalo da bi mogao napasti i olimpijski rekord 12:30.74, ali je kroz cilj prošao tik iznad te granice - dovoljno za zlato. Semirunniy je uzeo srebro, a Nizozemac Jorrit Bergsma broncu s 12:40.48.

Ono što Jílekov trijumf čini još ‘luđim’ jest povijesni okvir: on je postao tek drugi tinejdžer koji je ikad osvojio olimpijsko zlato u brzom klizanju, nakon Igora Malkova 1984.

Istodobno, službeni olimpijski kanali ističu da je sa 19 godina postao najmlađi olimpijski prvak u brzom klizanju još od 1984., ali i najmlađi olimpijski prvak u povijesti Češke, gledajući i ljetne i zimske igre te prvi češki muškarac s olimpijskom medaljom u brzom klizanju.

tportal
