Pogledajte kako je Žuta sjajnim golom iz slobodnjaka potvrdio pobjedu Slaven Belupa

Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade. Jedina uzbudljivija situacija dogodila se u 28. minuti kada je Stojaković uspio ući u kazneni prostor domaćih, ali njegov je udarac iskosa prošao pored vratnice.

I kada se činilo kako će se na poluvrijeme otići bez golova vrlo je nespretan bio gostujući branič Posavac. On je pokušao ispucati loptu, ali je promašio i nogom pogodio Mažara na samoj liniji kaznenog prostora pa su domaći dobili 11-erac kojega je sigurno iskoristio Crepulja.