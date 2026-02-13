supersport hnl

Pogledajte kako je Žuta sjajnim golom iz slobodnjaka potvrdio pobjedu Slaven Belupa

Slaven Belupo - Lokomotiva

Izvor: Cropix  /  Autor: Zeljko Hajdinjak
Slaven Belupo
2:0
Lokomotiva
  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 13.02.2026 20:03
  • Objavljeno 13.02.2026 u 19:52
Bionic
Reading

Prvu utakmicu 22. kola SuperSport HNL-a u Koprivnici su igrali Slaven Belupo i Lokomotiva. Domaćin je slavio 2:0

Golove su postigli Ljuban Crepulja (45-11m) i Leonard Žuta (90).

Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade. Jedina uzbudljivija situacija dogodila se u 28. minuti kada je Stojaković uspio ući u kazneni prostor domaćih, ali njegov je udarac iskosa prošao pored vratnice.

I kada se činilo kako će se na poluvrijeme otići bez golova vrlo je nespretan bio gostujući branič Posavac. On je pokušao ispucati loptu, ali je promašio i nogom pogodio Mažara na samoj liniji kaznenog prostora pa su domaći dobili 11-erac kojega je sigurno iskoristio Crepulja.

Slaven Belupo - Lokomotiva 1-0 Crepulja 45 (11m) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

U drugom poluvremenu Slaven je dominirao, u 59. minuti Dabro nije iskoristio zicer kada je izašao sam pred Posavca koji mu je obranio udarac pa je pitanje pobjednika riješeno u samoj završnici.

Opet su gosti bili neoprezni pred svojim 16-ercem, ovoga puta su napravili prekršaj na 17 metara od svog gola, a Žuta je sjajno izvedenim slobodnim udarcem postavio konačni rezultat.

Slaven Belupo - Lokomotiva 2-0 Žuta 90 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Peti Slaven sada ima 30 bodova, kao i četvrta Istra 1961, a bod manje ima šesta Rijeka, dok je Lokomotiva sedma sa 26 bodova. Vodi Dinamo sa 45 bodova, pet više od drugog Hajduka.

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić, Crepulja - Mitrović, Mažar, Šivalec - Dabro

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Jukić - Posavac, Bošković, Katić, Pajač - Sušak, Vuković - Stojaković

Slaven Belupo - Lokomotiva, SuperSport HNL, 13.2.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

  • 90'

    Kraj utakmice. Slaven Belupo je pred svojim navijačima pobijedio Lokomotivu 2:0

  • 89'

    Igrat će se najmanje tri minute sudačkog dodatka

  • 89'

    GOOOOL! Slaven Belupo vodi 2:0! Zabio je Žuta iz slobodnog udarca s nekih dvadesetak metara i potvrdio pobjedu domaćina. Lopta je išla u same rašlje, neobranjivo

  • 80'

    Prilika za Lokomotivu, pucao je Boune, ali lopta odlazi iznad domaćeg gola

  • 77'

    U potpunosti je sad Slaven Belupo preuzeo konce igre, domaćin je sve opasniji. Dabro je sad pucao s 20 metara, ali lopta je na putu prema golu Lokomotive 'zapela' u bloku

  • 68'

    Još jedna prilika za Slaven Belupo! Sad je pucao Mitrović, ali Posavec je još jednom spreman. Uspio je golman Lokomotive obraniti ovaj opasan pokušaj

  • 63'

    Slaven Belupo je u naletu, sad je priliku imao Jakir. Pucao je, ali lopta odlazi visoko iznad gola Lokomotive

  • 59'

    Dabro je izašao 'jedan na jedan' ispred Posavca, bio je to čisti zicer... No, golman Lokomotive je sjajno reagirao, obranio je taj udarac napadača domaće momčadi

  • 49'

    Bila je ovo jako dobra akcija Lokomotive, na kraju je lopta stigla do Pajača koji je pucao, ali bilo je to neprecizno

  • 46'

    Trener Lokomotive Nikica Jelavić napravio je dvije promjene u svojoj momčadi, u svlačionici su ostali Posavac i Katić, a na terenu su u drugom dijelu susreta Mamadoue Boune i Subotić

