Pogledajte kako je Žuta sjajnim golom iz slobodnjaka potvrdio pobjedu Slaven Belupa

Golove su postigli Ljuban Crepulja (45-11m) i Leonard Žuta (90).
Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade. Jedina uzbudljivija situacija dogodila se u 28. minuti kada je Stojaković uspio ući u kazneni prostor domaćih, ali njegov je udarac iskosa prošao pored vratnice.
I kada se činilo kako će se na poluvrijeme otići bez golova vrlo je nespretan bio gostujući branič Posavac. On je pokušao ispucati loptu, ali je promašio i nogom pogodio Mažara na samoj liniji kaznenog prostora pa su domaći dobili 11-erac kojega je sigurno iskoristio Crepulja.
U drugom poluvremenu Slaven je dominirao, u 59. minuti Dabro nije iskoristio zicer kada je izašao sam pred Posavca koji mu je obranio udarac pa je pitanje pobjednika riješeno u samoj završnici.
Opet su gosti bili neoprezni pred svojim 16-ercem, ovoga puta su napravili prekršaj na 17 metara od svog gola, a Žuta je sjajno izvedenim slobodnim udarcem postavio konačni rezultat.
Peti Slaven sada ima 30 bodova, kao i četvrta Istra 1961, a bod manje ima šesta Rijeka, dok je Lokomotiva sedma sa 26 bodova. Vodi Dinamo sa 45 bodova, pet više od drugog Hajduka.
SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jakir - Ćubelić, Crepulja - Mitrović, Mažar, Šivalec - Dabro
LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Diop, Jukić - Posavac, Bošković, Katić, Pajač - Sušak, Vuković - Stojaković
-
90'
Kraj utakmice. Slaven Belupo je pred svojim navijačima pobijedio Lokomotivu 2:0
-
89'
Igrat će se najmanje tri minute sudačkog dodatka
-
89'
GOOOOL! Slaven Belupo vodi 2:0! Zabio je Žuta iz slobodnog udarca s nekih dvadesetak metara i potvrdio pobjedu domaćina. Lopta je išla u same rašlje, neobranjivo
-
80'
Prilika za Lokomotivu, pucao je Boune, ali lopta odlazi iznad domaćeg gola
-
77'
U potpunosti je sad Slaven Belupo preuzeo konce igre, domaćin je sve opasniji. Dabro je sad pucao s 20 metara, ali lopta je na putu prema golu Lokomotive 'zapela' u bloku
-
68'
Još jedna prilika za Slaven Belupo! Sad je pucao Mitrović, ali Posavec je još jednom spreman. Uspio je golman Lokomotive obraniti ovaj opasan pokušaj
-
63'
Slaven Belupo je u naletu, sad je priliku imao Jakir. Pucao je, ali lopta odlazi visoko iznad gola Lokomotive
-
59'
Dabro je izašao 'jedan na jedan' ispred Posavca, bio je to čisti zicer... No, golman Lokomotive je sjajno reagirao, obranio je taj udarac napadača domaće momčadi
-
49'
Bila je ovo jako dobra akcija Lokomotive, na kraju je lopta stigla do Pajača koji je pucao, ali bilo je to neprecizno
-
46'
Trener Lokomotive Nikica Jelavić napravio je dvije promjene u svojoj momčadi, u svlačionici su ostali Posavac i Katić, a na terenu su u drugom dijelu susreta Mamadoue Boune i Subotić