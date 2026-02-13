Dinamo pozvao navijače na kreaciju dresa; pogledajte o čemu se radi

Klub je ovom akcijom odlučio dati kreativnu ‘palicu’ u ruke onima koji ga prate iz tjedna u tjedan; pobjednički prijedlog postat će službeni dres koji će nositi Dinamovi igrači.

'Dinamo nikada nije bio samo klub. Dinamo je zvuk zagrebačkih ulica, energija tribine i emocija koja se prenosi generacijama. Kroz povijest, naše su boje branili vizionari na terenu, a sada tražimo vizionara koji će nas definirati - tebe. Vrijeme je da otvorimo vrata onima koji nas najbolje poznaju.

Odlučili smo srušiti barijere i slušati isključivo glas ulice, glas tribine. Vjerujemo da se najljepše priče o Dinamu ne pišu samo u uredima, već na sjevernoj tribini, u kvartovskim kafićima i na školskim igralištima. Želimo vidjeti Dinamo tvojim očima.

Tražimo različitost, tražimo hrabre poteze kistom i svježe poglede koji spajaju klupsku tradiciju s modernim Zagrebom. Ovo je prvi put da ti dajemo "prazno platno" najsvetije plave opreme.

Nije važno jesi li profesionalni dizajner ili samo netko tko od malih nogu crta grb po školskim bilježnicama. Bitna je ideja. Bitna je emocija. Bitna je tvoja vizija koja će postati naša nova svetinja. Skini predložak, oslobodi kreativnost jer ti dizajniraš povijest. Četvrti dres čeka tvoj potpis'. navode iz Dinama.