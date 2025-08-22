UTAKMICA ZA PAMĆENJE

Nevjerojatni Tunižanin podijelio pet asistencija, zaradio desetku i postao rekorder

N.M.

22.08.2025 u 09:33

Amor Layouni
Amor Layouni Izvor: Profimedia / Autor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Švedski Hacken je u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige s uvjerljivih 7:2 svladao Cluj.

Najzaslužniji za povijesnu pobjedu je 32-godišnji Tunižanin Amor Layouni. On je s pozicije lijevog krila terorizirao obranu Cluja i podijelio čak pet asistencija. Layouni je asistirao za prvih pet golova Hackena.

Odličnom utakmicom, Layouni se upisao u povijesne knjige europskih natjecanja. Naime, Tunižanin je postao prvi nogometaš koji je upisao pet asistencija na utakmici europskog natjecanja.

Očekivano, Layouni je prema Sofascoreu zaradio čistu desetku. Zanimljivo, desetkom je ocijenjen i njegov suigrač Adrian Svanback koji je 'samo' zabio jedan gol i dodao dvije asistencije. S druge strane se za Cluj nije proslavio Antonio Bosec, bivši igrač Intera iz Zaprešića te Slaven Belupa. Upravo je s 'njegove' strane stiglo svih pet asistencija Layounija.

Amor Layouni
Amor Layouni Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Sportski direktor Dinama odgovorio Petkoviću na prozivke: 'Sve sam rekao, zar ne?
Talentirani napadač iz Dinama otišao u Lokomotivu: Prošle je sezone zabio 20 golova
Dodik doživio fijasko u Beogradu: Arena ga izviždala na utakmici Srbije i Slovenije

