Nevjerojatni Tunižanin podijelio pet asistencija, zaradio desetku i postao rekorder

Najzaslužniji za povijesnu pobjedu je 32-godišnji Tunižanin Amor Layouni . On je s pozicije lijevog krila terorizirao obranu Cluja i podijelio čak pet asistencija. Layouni je asistirao za prvih pet golova Hackena.

Odličnom utakmicom, Layouni se upisao u povijesne knjige europskih natjecanja. Naime, Tunižanin je postao prvi nogometaš koji je upisao pet asistencija na utakmici europskog natjecanja.

Očekivano, Layouni je prema Sofascoreu zaradio čistu desetku. Zanimljivo, desetkom je ocijenjen i njegov suigrač Adrian Svanback koji je 'samo' zabio jedan gol i dodao dvije asistencije. S druge strane se za Cluj nije proslavio Antonio Bosec, bivši igrač Intera iz Zaprešića te Slaven Belupa. Upravo je s 'njegove' strane stiglo svih pet asistencija Layounija.