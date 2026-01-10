Pogledajte kako je Milan Borjan nasrnuo na suigrače: Jednog udario šakom, drugog glavom

Nogometaši Al Rijada i Al Fejhe odigrali su 1:1 u 14. kolu saudijske Premier lige, a susret je obilježio incident u kojem je sudjelovao bivši kapetan Crvene zvezde Milan Borjan.
Golman Al Rijada u jednom je trenutku izgubio živce na suigrača Tedija Okoua te je, prema navodima, pokušao glavom krenuti na njega. U sve se umiješao Joan Barbe kako bi ih razdvojio, no Borjan je potom udario i njega, pogodivši ga šakom u bradu. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.
Što se utakmice tiče, završila je bez pobjednika, a Al Rijad je do boda stigao tek u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Nakon ovog remija Al Rijad je 15. na ljestvici s devet bodova, dok je Al Fejha 11. s 13 bodova.