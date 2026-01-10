ŽUTA MINUTA

Pogledajte kako je Milan Borjan nasrnuo na suigrače: Jednog udario šakom, drugog glavom

N.M.

10.01.2026 u 20:09

Tučnjava igrača
Tučnjava igrača Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Nogometaši Al Rijada i Al Fejhe odigrali su 1:1 u 14. kolu saudijske Premier lige, a susret je obilježio incident u kojem je sudjelovao bivši kapetan Crvene zvezde Milan Borjan.

Golman Al Rijada u jednom je trenutku izgubio živce na suigrača Tedija Okoua te je, prema navodima, pokušao glavom krenuti na njega. U sve se umiješao Joan Barbe kako bi ih razdvojio, no Borjan je potom udario i njega, pogodivši ga šakom u bradu. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Što se utakmice tiče, završila je bez pobjednika, a Al Rijad je do boda stigao tek u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Nakon ovog remija Al Rijad je 15. na ljestvici s devet bodova, dok je Al Fejha 11. s 13 bodova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPUŠTA MAKSIMIR

NAPUŠTA MAKSIMIR

Fabrizio Romano otkrio: Dinamo ostaje bez jednog od najvećih talenata
remek-djelo

remek-djelo

Baturina junak Coma: U 94. minuti zabio jedan od najljepših golova u karijeri za bod
PIŠE UGLEDNI AS

PIŠE UGLEDNI AS

Španjolci objavili senzaciju: Dinamo za 2 milijuna eura dovodi sina Zinedinea Zidanea

najpopularnije

Još vijesti