VAŽNA UTAKMICA

Vukovar i Gorica otvaraju novo kolo SHNL-a: Evo gdje gledati utakmicu

N.M.

22.08.2025 u 08:06

HNK Vukovar 1991
HNK Vukovar 1991 Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Četvrto kolo Supersport HNL-a večeras od 20.00 u Vinkovcima otvaraju Vukovar i Gorica.

Iako trenutačno drže posljednje mjesto, Vukovarci su u prva tri kola pokazali da im je itekako mjesto u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Igrači Gordona Schildenfelda su pokazali visoku razinu igre protiv Lokomotive, Dinama i Istre, ali su i dalje na samo jednom bodu.

U četvrtom kolu im u Vinkovce stiže Gorica koja je dobro otvorila sezonu. Od šest odigranih poluvremena, loše su izgledali samo jedno. Bilo je to drugo poluvrijeme protiv Hajduka na čijem je početku Duraković dobio crveni karton nakon čega je utakmica bila izgubljena.

U prošlom kolu su preokretom s 3:1 svladali Lokomotivu te u Vinkovce stižu s velikim ambicijama. Eventualna pobjeda bi ih dodatno pogurala prema vrhu tablice, iako je i dalje rano za bilo kakve prognoze.

Utakmicu možete pratiti od 20 sati na MAXSportu 1, dok najzanimljivije trenutke možete ponovno vidjeti samo na MAXSportu. Spomenimo još da od 17:45 na MAXSportu 1 možete pogledati i utakmicu drugog kola Supersport 1. NL između Sesveta i BSK-a.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
