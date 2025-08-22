RAZBILI IH

Poljaci se rugaju momčadi koja je izbacila Hajduk: 'Katastrofalna obrana'

N.M.

22.08.2025 u 08:31

Jagiellonia - Dinamo
Jagiellonia - Dinamo Izvor: Profimedia / Autor: Michal Kosc / imago sportfotodienst / Profimedia
Poljska Jagiellonia je u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige na domaćem terenu s 3:0 svladala Dinamo City.

Albanci, koji su prije tjedan dana izbacili Hajduk, se nisu proslavili na gostovanju u Poljskoj te mogu biti zadovoljni što su primili samo tri gola. To su primijetili i poljski mediji koji nisu imali lijepe riječi za momčad Dinama.

Tako poljski Sport piše da su Albanci pokazali katastrofalnu obranu što je smrtna kazna protiv Jagiellonije. Navode da je Dinamo radio nevjerojatne greške te se čude što su stigli do ove faze.

'Dinamo City nije bio ni blizu statusa favorita protiv Hajduka, ali su prošli dobrim uzvratom u Albaniji. Stoga je dobro da je Jagiellonija ostvarila osjetniju prednost', napisali su.

Uzvrat u Tirani na rasporedu je 28. kolovoza od 20:45. Uoči njega, Jagiellonia je već jednom nogom u Konferencijskoj ligi gdje su prošle sezone igrali četvrtfinale.

