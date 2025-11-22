Najteži poraz Hajduka ikad u HNL-u! Evo koji porazi su mu dosad bili najteži

NEZAPAMĆENO

Hajduk je na Rujevici doživio najteži poraz otkad postoji hrvatska liga - uvjerljivih 5:0.

U hrvatskim okvirima Bijeli nikada prije nisu izgubili s tako velikom razlikom, iako su jednom primili pet pogodaka. Dogodilo se to u sezoni 2001./02., u četvrtom kolu, kada je tadašnji prvak na Poljudu teško stradao protiv Varteksa. Varaždinci su, predvođeni sjajnim Miljenkom Mumlekom koji je zabio hat-trick, odnijeli pobjedu 1:5.

U tri navrata Hajduk je gubio s četiri gola razlike - dvaput protiv Rijeke (2006. i 2019.) te jednom protiv Dinama, u kolovozu 2016. godine.

Povijesno gledano, najuvjerljiviji poraz Hajduku ipak je nanijela Crvena zvezda. U rujnu 1958., u prvenstvu tadašnje Jugoslavije, Beograđani su slavili sa čak 7:0.

