Sudački ekspert: Erceg je na derbiju Rijeke i Hajduka napravio samo jednu pogrešku

'Sudac Erceg korektno je odsudio ovaj derbi, koji je već nakon pola sata bio praktički riješen', poručio je sudački ekspert Goran Tenžera u analizi za Dalmatinski portal .

'U svom prepoznatljivom stilu puštao je igru i čvrste duele pa se i pojedini propusti mogu istolerirati, kao u 8. minuti, kada nije dosuđen prekršaj na Krovinoviću, te u 70. minuti, kada nije dosuđen prekršaj Adu Adjeia na Hodaku. U 46. minuti nije opomenuo Gojaka zbog povlačenja Krovinovića, kao da je želio odsuditi utakmicu bez opomena, pa se i ta odluka može prihvatiti.'

Imao je jednu pogrešku.

'U 42. minuti Adu Adjei je trebao biti opomenut zbog 'laktanja' Mlačića kada mu je raskrvario arkadu. To nije bilo za isključenje i intervenciju VAR-a, ali je na već stečeno iskustvo i vidljivu posljedicu toga kontakta, ako već nije dobro vidio tu situaciju, trebao opomenuti igrača Rijeke. To su mu mogli pomoći i četvrti i prvi pomoćni sudac.'