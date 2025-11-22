RIJEKA SLAVILA

Sudački ekspert: Erceg je na derbiju Rijeke i Hajduka napravio samo jednu pogrešku

A.H.

22.11.2025 u 21:48

Rijeka - Hajduk
Rijeka - Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka je u 14. kolu SHNL-a s 5:0 razbila Hajduk i nanijela mu jedan od najtežih poraza u povijesti kluba.

'Sudac Erceg korektno je odsudio ovaj derbi, koji je već nakon pola sata bio praktički riješen', poručio je sudački ekspert Goran Tenžera u analizi za Dalmatinski portal.

'U svom prepoznatljivom stilu puštao je igru i čvrste duele pa se i pojedini propusti mogu istolerirati, kao u 8. minuti, kada nije dosuđen prekršaj na Krovinoviću, te u 70. minuti, kada nije dosuđen prekršaj Adu Adjeia na Hodaku. U 46. minuti nije opomenuo Gojaka zbog povlačenja Krovinovića, kao da je želio odsuditi utakmicu bez opomena, pa se i ta odluka može prihvatiti.'

Imao je jednu pogrešku.

'U 42. minuti Adu Adjei je trebao biti opomenut zbog 'laktanja' Mlačića kada mu je raskrvario arkadu. To nije bilo za isključenje i intervenciju VAR-a, ali je na već stečeno iskustvo i vidljivu posljedicu toga kontakta, ako već nije dobro vidio tu situaciju, trebao opomenuti igrača Rijeke. To su mu mogli pomoći i četvrti i prvi pomoćni sudac.'

Rijeka - Hajduk (Adu-Adjei laktom u arkadu Mlačića) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

RIJEKA - HAJDUK 5:0

Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio
Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'
'Ne mogu shvatiti jednu stvar. Garcia? Najbolje bi mu bilo da razgovara s bakom na placu'

