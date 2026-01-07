Sigur odlazi iz Hajduka? Javio se veliki klub s Otoka

Kanadski reprezentativac bio je praktički već prodan u Celtic, ali je, kako pišu 24sata , stavljen na čekanje.

Naime, Celtic je jučer smijenio trenera Wilfrieda Nancyja nakon očajnih rezultata i na njegovo mjesto sjeo je Martin O'Neill koji je sa slavnim klubov već ostvarivao velike rezultate.

Sigurova agencija SA33 u jako je dobrim odnosima sa Celticom kojemu je zadnjih godina prodala igrača u vrijednosti od 50 milijuna eura. Tako 24sata tvrde da je Sigurov transfer u Celtic vrlo blizu i da bi se mogao realizirati u danima koji dolaze, ali se čeka zeleno svjetlo O'Neilla.

Sigur prema Transfemarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2028. godine. O njegovom odlasku ovisit će navodno i odlazak Frana Karačića u Osijek.

Naime, ako Hajduk proda Sigura, ostao bi samo na jednom desnom beku (Luka Hodak) i teško je vjerovati da će pustiti Karačića u Osijek. Taj posao je već bio gotov, ali ga je Hajduk stopirao dok se ne riješi Sigurovo pitanje.