'Ne mogu shvatiti jednu stvar. Garcia? Najbolje bi mu bilo da razgovara s bakom na placu'

Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti. Šokantan i rekordan poraz Hajduka za tportal je komentirao Vladimir Balić, nekadašnji golman Bilih i Hajdučko srce.

'Što da ja pametno kažem nakon ove sramote? Očito je da se nismo uspjeli snaći na snijegu, ha.ha. Nevjerojatno. Ne mogu shvatiti jednu stvar. U prvom poluvremenu, kad nas je Fruk razbio, igrali smo protiv vjetra, a igrači Hajduka su se cijelo vrijeme vrtjeli u svojih 16 metara, petljali s loptom, dodavali su se... Mislio sam da je u pitanju trening utakmica, a ne derbi s Rijekom. Igrali su kao da igraju na skraćenom terenu. Očito su tijekom ove reprezentativne pauze igrali previše utakmica na malom prostoru', rekao nam je Balić pa je dodao:

'Povijest se ponavlja. Svaki put kad se Hajduk vrati s reprezentativne pauze, odigra očajno. Sjetimo se lani, protiv Gorice. I tada smo imali bodovnu prednost i onda debakl. Tada sam poručio igračima da se ostave treninga i krenu na paintball da bi osvježili formu jer im ovo očito ne ide. Tada je trener bio Leko, a sad ista stvar s Garcijom. No, ipak postoji razlika između ta dva poraza. nakon 1:0 nitko neće padati u očaj, a 5:0 ie ipak sramota koja govori puno o odnosima u Hajduku. I prije sam govorio da Hajduk mora voditi računa o sebi, jer će se Dinamo i Rijeka kad-tad posložiti i tada više neće biti mjesta za greške. Ne znam što bih rekao za Garciju osim što mi nije jasno zašto svaki put kad god je Hajduk u nekoj donekle komfornoj zoni, on tvrdoglavo forsira nešto što nije za ovu momčad. Možda bi mu bolje bilo da ode na plac i razgovara s nekom bakom koja tamo prodaje. Ona možda ne zna ništa o treninzima, ali poznaje i razumije nogomet', rekao je Balić.