Garcia: Htio sam uvesti Livaju, ali je rekao da ga boli trbuh

Marko Livaja, najbolji igrač Hajduka, utakmicu je odgledao s klupe. Trener Gonzalo Garcia ga je u drugom poluvremenu htio poslati na zagrijavanje, ali..

'Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh', objasnio je Garcia zašto je Livaja ostao na klupi cijelu utakmicu.

Livaja je ove sezone imao problema s ozljedama. Odigrao je samo 12 utakmica i zabio tri gola uz tri asistencije.