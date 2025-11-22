RIJEKA - HAJDUK 5:0

Garcia: Htio sam uvesti Livaju, ali je rekao da ga boli trbuh

A.H.

22.11.2025 u 21:08

Marko Livaja Gonzalo Garcia NK Hajduk
Marko Livaja Gonzalo Garcia NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Bionic
Reading

Hajduk je u 14. kolu SHNL-a doživio težak poraz na Rujevici. Rijeka je slavila s 5:0 i nanijela Splićanima najteži poraz u povijesti Jadranskog derbija.

Marko Livaja, najbolji igrač Hajduka, utakmicu je odgledao s klupe. Trener Gonzalo Garcia ga je u drugom poluvremenu htio poslati na zagrijavanje, ali..

'Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh', objasnio je Garcia zašto je Livaja ostao na klupi cijelu utakmicu.

Livaja je ove sezone imao problema s ozljedama. Odigrao je samo 12 utakmica i zabio tri gola uz tri asistencije.

Rijeka - Hajduk (reakcije Livaje) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RIJEKA - HAJDUK 5:0

RIJEKA - HAJDUK 5:0

Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'
ikona hajduka samo za tportal

ikona hajduka samo za tportal

'Ne mogu shvatiti jednu stvar. Garcia? Najbolje bi mu bilo da razgovara s bakom na placu'

najpopularnije

Još vijesti