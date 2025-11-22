Garcia: Htio sam uvesti Livaju, ali je rekao da ga boli trbuh

Hajduk je u 14. kolu SHNL-a doživio težak poraz na Rujevici. Rijeka je slavila s 5:0 i nanijela Splićanima najteži poraz u povijesti Jadranskog derbija.
Marko Livaja, najbolji igrač Hajduka, utakmicu je odgledao s klupe. Trener Gonzalo Garcia ga je u drugom poluvremenu htio poslati na zagrijavanje, ali..
'Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh', objasnio je Garcia zašto je Livaja ostao na klupi cijelu utakmicu.
Livaja je ove sezone imao problema s ozljedama. Odigrao je samo 12 utakmica i zabio tri gola uz tri asistencije.