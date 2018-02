Na ovakve izjave ni Stipe Miočić ne može ostati 'hladan'; izazivač pronašao strašan motiv!

Daniel Cormier priprema se za nešto što smatra svojim najvećim danom u borilačkoj karijeri i prilikom za ulazak u povijest. Riječ je naravno o UFC 226 borbi protiv Stipe Miočića

On je sam rekao kako će njegova karijera trajati još godinu dana te da za to vrijeme namjerava odraditi dvije ili tri borbe. I to je zapravo jedan od glavnih razloga zašto je prihvatio ovaj izazov. Svakako ima priliku otići kao prvi u povijesti koji je napravio tako nešto i to mu je zapravo najveća motivacija. Ostaviti tako nešto iza svog imena, ostaviti tako nešto svojoj obitelji.