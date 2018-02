Kako je najopakiji vatrogasac na planetu umjesto sigurnog posla odabrao ring i ušao u povijest

Gladijatorski svijet mješovite borbe popularan je na našim prostorima prvenstveno zbog velikih uspjeha hrvatskih predstavnika. Sve je započelo Brankom Cikatićem, Hrvatskim tigrom, koji je još davne 1993. osvojio K1 Grand Prix, a nastavilo se još uvijek aktivnim Mirkom Filipovićem Cro Copom. No koliko god Branko i Mirko bili uspješni, njihova dostignuća nadmašio je Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić. Ovo je priča o Miočićevu putu i tome kako je, nakon završenog fakulteta, sasvim slučajno završio u najbrutalnijem borilačkom sportu

'Baka bi mi svako jutro dala pet dolara. Većinu toga trošio sam na ledeni čaj koji je sprečavao da dehidriram nakon cjelodnevnog bavljenja sportom. Vraćao sam se kući u 10 sati navečer, no majka se nikad nije brinula jer je znala gdje sam', sjeća se on svojih mladih dana.

Prije tri tjedna Stipe Miočić je u Bostonu uvjerljivo pobijedio 'kamerunsku zvijer' Francisa Ngannoua te tako postao najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a (Ultimate Fighting Championshipa) i jedini koji je tri puta uspješno obranio naslov. I ne misli tu stati! Prati ga glas 'najopakijeg čovjeka na planetu', no za razliku od Ngannoua i sličnih prenapuhanih boraca punih steroida, koji izgledaju i ponašaju se poput Mr. T-a iz filma 'Rocky III', Stipe je miran obiteljski čovjek koji imponira svojom smirenošću i jednostavnošću. Ne voli kamere i nije marketinški zanimljiv kao neki njegovi konkurenti. Ne govori previše izvan ringa, no o njemu ima se itekako mnogo reći.

On mu je tad predložio da se godinu dana bavi amaterskim boksom da izradi boksačku tehniku. I bio je dobar. Jako dobar. Nakon samo nekoliko mjeseci treninga pobjeđivao je momke koji su godinama trenirali. Postao je boksački prvak Clevelanda i dogurao do četvrtfinala državnog prvenstva. No nakon bejzbola i hrvanja boks nije bio tzv. treća sreća.

Stipe je došao i do hrvačkog sveučilišnog prvenstva Amerike, no na njemu se nije proslavio i izgubio je obje borbe. Ipak, hrvački talent bio je itekako vidljiv i mnogi smatraju kako je, da se posvetio hrvanju koliko i bejzbolu, mogao imati veliku hrvačku karijeru. Volio je i bejzbol i hrvanje, no shvatio je da to nisu njegovi sportovi. Nakon što je na Cleveland State Universityju diplomirao marketing i komunikacije tražio je pravi izazov. Jednom ga je u teretani zapazio trener i ponudio mu da bude sparing partner bivšem UFC-ovu borcu Danu Bobishu. Znali su da je Stipe dobar u hrvanju i smatrali su ga idealnim sparingom. Tada ga je primijetio i trener mješovitih borilačkih vještina Marcus Marinelli.

Protivnik je bio Brazilac Fabricio Werdum, UFC-ov prvak koji nije znao za poraz punih pet godina, a da stvar bude gora, borba je održana u Brazilu pred 45 tisuća Werdumovih navijača. Bio je sam protiv svih, poput fiktivnog lika Rockyja Balboe u 'Rockyju IV', kad se u Moskvi borio protiv Ivana Drage. No umjesto pokliča 'Drago, Drago' dvoranom se prelamalo 'Uh vai morrer' (umrijet ćeš). Werdum je u tom meču zbog svoje reputacije bio veliki favorit. Pozornica je bila spremna za veliko slavlje, da brazilski junak pred svojim navijačima obrani naslov protiv 'tamo nekog američkog Hrvata'. No Stipe je bio spreman. Bio je to trenutak koji je dugo čekao, trenutak u koji je uložio mnogo krvi, suza i znoja. Nakon početnog ispitivanja snaga Werdum je napao Stipu. Naš je borac bio spreman i iz jedne kontre uputio strahovit udarac u Brazilčevu bradu. Nokaut i Stipe Miočić je UFC-ov prvak!

'Cleveland, imamo prvaka. Hrvatska, imamo prvaka', uzviknuo je tad Stipe.

Ponos Clevelanda bio je na krovu svijeta. Te 2016. godine navršavalo se pune 52 godine otkad je neka momčad iz Clevelanda osvojila naslov. No kao da je Stipe svojom velikom pobjedom skinuo tu kletvu s Clevelanda jer su malo više od mjesec dana kasnije NBA naslov osvojili i košarkaši Cleveland Cavsa predvođeni LeBronom Jamesom i Kyriejem Irvingom, kad su u nevjerojatnom finalu preokrenuli 1-3 protiv favoriziranih Golden State Warriorsa. Na povijesnoj šampionskoj paradi Cavsa VIP mjesto imao je i sam Stipe Miočić.

'Prekinuli smo kletvu. Svi mi. Cavsi, ja... Pokazali smo što je mentalitet ovog grada. Da ustrajemo i kad je sve protiv nas. Ovaj grad to treba. I zaslužuje', izjavio je Stipe na toj paradi držeći visoko u zraku pojas UFC-ova prvaka.

U rujnu iste godine branio je naslov. No za razliku od Brazila, u kojem su bili željni njegove krvi, ovaj meč održan je u Clevelandu, pred njegovim navijačima. Protivnik je bio impozantni Alistair Overeem. Izazivač je bio opasan, čak je na početku meča i srušio Stipu. No to kao da je razljutilo našeg asa koji do kraja prve runde nokautira Nizozemca.

Lani u svibnju Stipe je za obranu titule dobio priliku revanširati se Junioru dos Santosu za poraz otprije tri godine. Tu priliku nije propustio i u prvoj rundi je nokautirao Brazilca.

Nikad nijedan UFC-ov prvak teške kategorije nije triput obranio svoj naslov. Na putu do treće obrane naslova Stipi je prije tri tjedna stajao francuski Kamerunac Francis Ngannou. Riječ je o dijametralno suprotnom borcu. Borcu nadljudske snage, ubojitog udarca, no sa skromnim tehničko-taktičkim znanjem. Iako je Stipe bio dvostruki UFC-ov prvak, nije omiljen u vrhu te organizacije. Jednostavno nije dovoljno kontroverzan, incidentan, vulgaran. Nije marketinški isplativ kao tipovi poput Ngannoua, čovjeka koji je donedavno bio - beskućnik. U poremećenom sustavu vrijednosti optužuju ga da nema karizmu, osobnost. No Stipu to ne brine: 'Bitno mi je jedino što obitelj i prijatelji misle o meni. Neću glumiti idiota samo da se proda koja karta više.'

U dvoboju Miočić – Ngannou UFC je otvoreno stao na Kamerunčevu stranu. Najavljivali su ga kao novu veliku stvar pokazujući maksimalno nepoštovanje prema svom prvaku. Stipe je u borbu prema analitičarima ušao kao autsajder, da bi u pet rundi održao pravu lekciju Ngannou i uvjerljivo slavio. Na žalost UFC-a i njegovog lidera Dane Whitea. Nakon proglašenja pobjednika Stipe je posramio Whitea i osvetio mu se za podcjenjivački odnos. Naime u UFC-u je pravilo da White prvaku stavi šampionski pojas oko struka. No Stipe je uzeo taj pojas iz ruku Whitea i dao ga svom treneru Marinelliju da mu ga on stavi i pred milijunima ljudi jednostavnim potezom pokazao što misli o vodećem čovjeku UFC-a. Za pobjedu u tom meču Miočić je zaradio 600 tisuća dolara, uz dodatak kako je dobio i određeni postotak od prodanih TV prijenosa. No ukupna zarada za ovako brutalan sport nije ni blizu ciframa koje recimo viđamo u profesionalnom boksu.

Za nepunih pet mjeseci Stipe će braniti naslov protiv UFC-ova prvaka iz poluteške kategorije Daniela Cormiera. Nimalo ne sumnjamo da će biti spreman.