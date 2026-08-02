SLUŽBENO

Osijek predstavio veliko pojačanje za Akademiju i vratio klupsku legendu

N.M.

02.08.2026 u 11:50

Ivo Vranješ i Tomislav Šorša
Ivo Vranješ i Tomislav Šorša Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NK Osijek
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Osijek je službeno potvrdio povratak Ive Vranješa u klub.

Iskusni stručnjak preuzet će ulogu trenera i koordinatora u najmlađim uzrastima Škole nogometa, dok će se stručnom stožeru Akademije priključiti i bivši prvotimac Tomislav Šorša, koji će voditi momčad do devet godina.

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Vranješ se tako vraća u klub nakon angažmana u inozemstvu. Radio je u Maleziji kao član stožera Tomislava Steinbrucknera, a potom i u Školi nogometa ljubljanske Olimpije. O njegovu povratku u Osijek govorilo se već mjesecima, a sada je taj posao i službeno zaključen.

U novoj ulozi bit će zadužen za razvoj mladih nogometaša, ali i za skautiranje. Tijekom prijašnjeg mandata u Osijeku sudjelovao je u prepoznavanju i razvoju niza talentiranih igrača koji su kasnije izborili mjesto u prvoj momčadi.

'Nakon četiri godine ponovno sam ovdje, u svom klubu. Otišao sam s Gradskog vrta, a vraćam se na Opus Arenu i uvjete koji su jedinstveni u Hrvatskoj. Sretan sam i zadovoljan što se vraćam kući, gdje je sve počelo. Sve svoje znanje, iskustvo i kontakte stavljam na raspolaganje Nogometnom klubu Osijek', rekao je Vranješ za službenu stranicu kluba.

Istodobno je predstavljen i Tomislav Šorša, jedan od igrača s najviše nastupa u povijesti kluba. U dresu Osijeka odigrao je 262 službene utakmice, a nakon završetka igračke karijere započinje i trenerski put upravo u svom matičnom klubu.

'Jako je lijep osjećaj ponovno biti dio Nogometnog kluba Osijek. Ovdje sam proveo najbolje igračke godine, a sada želim uspjeti i kao trener. Rad s najmlađima veliko je zadovoljstvo i dat ću sve od sebe da budem što uspješniji', poručio je Šorša.

Dolaskom Vranješa i Šorše Osijek je dodatno ojačao stručni kadar Akademije, koja ima važnu ulogu u razvoju mladih igrača i stvaranju budućih prvotimaca.

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