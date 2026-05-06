McKenna ipak u sastavu za derbi? Kovačević neće riskirati i već zna tko će zamijeniti Škota

Scott McKenna je na utakmici protiv Gorice osjetio aduktor i morao je izaći iz igre, a Sergi Dominguez, koji ga je zamijenio, dobio je četvrti žuti karton i samog sebe izbacio iz derbija.

Tako Dinamov trener od stopera na raspolaganju ima samo Niku Galešića i 19-godišnjeg Marka Zebića, koji je za prvu momčad dosad upisao tek tri minute protiv Genka i 90 protiv Kurilovca u Kupu.

No, kako piše Germanijak, McKenna bi možda, ali samo možda, mogao biti spreman za derbi s Hajdukom. Aduktor mu nije teže stradao pa postoji opcija da će se možda potpuno oporaviti do subote.

Ono što je sigurno jest da Kovačević ni u ludilu neće riskirati s škotskim reprezentativcem koji želi nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Da prvenstvo još nije gotovo i da je rezultat u derbiju ključan za titulu, lako je moguće da bi McKenna stisnuo zube i nastupio.

U ovom slučaju, u kojem se derbi ipak igra samo za prestiž, McKennu neće riskirati. Tako će stoperski najvjerojatnije biti Galešić i Zebić, a da je mladi Zebić glavni kandidat vidjelo se i na utakmici finala juniorskoga kupa.

Jerko Leko iz igre ga je izvadio nakon 60 minuta iako Zebić inače u momčadi ima punu minutažu. Nije bila riječ ni o kakvoj ozljedi, nego se mladića malo željelo poštedjeti prije velikog napora u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa.