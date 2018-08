Mandžukić otkrio kakav je dogovor pao između njega i izbornika prije mučne situacije s Kalinićem

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila povijesno srebro, a to natjecanje u našoj javnosti ostat će upamćeno i po neugodnom incidentu s Nikolom Kalinićem

Podsjećamo, izbornik Zlatko Dalić poslao je Nikolu Kalinića kući poslije utakmice prvog kola s Nigerijom, jer je on odbio ući u igru te se opravdao kako nije spreman. Nije mu to bilo prvi puta, a njegovo nezadovoljstvo neigranjem od prve minute prijetilo je narušavanju atmosfere pa je hrvatski izbornik povukao drastičan, ali jedini mogući potez.

Nakon dva mjeseca od utakmice s afričkom reprezentacijom Mario Mandžukić dao je opširan intervju za Sportske Novosti pa se dotakao situacije s Nikolom Kalinićem.

'Dalić je imao naviku pojedinačno razgovarati s igračima na terenu. Dva dana uoči Nigerije, kad smo izlazili na trening, prišao mi je i kazao: 'Mandžo, razmišljam da ili s tobom počnem utakmicu, a da u drugom dijelu uđe Kale (N. Kalinić) ili da krene on, a onda u nastavku ti uđeš.' Uzvratio sam mu ono što sam iskreno mislio, a to je: 'Vi ste šef i vi odlučujete sve!' Na tome je ostalo, a onda sam taj trening odradio baš do daske, 200 na sat. Ne znam, možda mu je baš ta reakcija na treningu olakšala odluku o tome tko će igrati, možda nije. Kako god, otada je, nekako, sve krenulo do daske...'