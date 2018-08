Ima li Mandžukić mjesta u prvih 11 strašnog Juventusa? Allegri se u jednoj izjavi dotakao borbenog Hrvata...

Juventus u subotu gostuje u Veroni kod Chieva (18 sati), a utakmicu iz kuta talijanskog prvaka najavio je trener Massimiliano Allegri koji se u svojem izlaganju dotakao i Marija Mandžukića

'Mandžukić i Matuidi već sada su dobrom stanju, iako su otišli do kraja na SP-u i posljednji nam se priključili', rekao je Allegri, ali nije otkrio hoće li nekome od njih ukazati povjerenje od prve minute.

Nije moglo da se ne govori o Cristianu Ronaldu...

'Ronaldo nije običan nogometaš, to dokazuje njegova statistika. On daje dodatnu vrijednost momčadi, ali ne smijemo misliti da će pobjede doći same od sebe samo zato što imamo Cristiana', upozorio je Juventusov strateg koji se biranim riječima oprostio od Claudiija Marchisija koji je poslije 25 godina napustio Juve.

'Moram mu zahvaliti jer dokazao je kako je odličan igrač i čovjek. Bio je uzor.'