Zaboravite Barcelonu i PSG, ovo je najluđi preokret ikad viđen u europskim utakmicama

Nogometaši Zenita kreirali su nevjerojatan preokret u uzvratu 3. pretkola Europske lige nakon poraza 4:0 od Dinama u Minsku. U okršaju za pamćenje uspjeli su zabiti četiri pogotka u drugom produžetku i s ukupnih 8:5 proći dalje...

Golovima Paredesa i Noboe krenula je domaća momčad prema preokretu, no Leandro Paredes zatim je u 72. minuti dobio drugi žuti karton i Zenit je ostao s igračem manje. Svejedno, ruski heroj sa SP-a Artem Džuba zatim je stupio na snagu i golovima u 75. i 78. minuti odveo susret u produžetak.

Tamo je Seidu Yahaya zabio u 99. minuti za bjeloruski klub i činilo se ipak ga odveo dalje. No, s igračem manje u drugom produžetku Zenit je preko Driussija u 109. minuti došao na korak do novog preokreta, a onda je Džuba u 115. minuti iz penala kompletirao hat-trick za 6:1, rezultat koji Ruse vodi dalje. Do kraja susreta Dinamo se raspao, a Mak je zabio još dva gola, za konačnih 8:1 i ukupnih 8:5.

Očekivano, ruski mediji ovaj su rezultat proglasili sportskim čudom i nitko im na tome ne može zamjeriti...