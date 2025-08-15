Pogledajte kako je ispao Hajduk! Golčina pa neshvatljiva pogreška obrane

U nevjerojatnom raspletu događaja, Hajduk je ispao iz Europe.

Nakon što su Splićani s 2:1 svladali Dinamo City na Poljudu, kobno je bilo gostovanje u Tirani. Nakon 120 minuta igre, Dinamo City je slavio 3:1 i s ukupnih 4:3 izborio playoff Konferencijske lige gdje će igrati s poljskom Jagiellonijom.

No, nije tako izgledalo do 109. minute. Iako je Hajduk imao igrača manje, Splićani su nakon gola Karačića mirno odolijevali napadaima Albanaca. Tada je Qardaku fantastičnim golom probio Ivušića i započeo 'blitzkrieg' domaćina.

Dinamo City - Hajduk (Qardaku, gol za 2:1) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Samo dvije minute kasnije, Dinamo okreće rezultat. Udarac Qardakua je odbio Ivušić koji u nastavku akcije do lopte dolazi prije igrača Dinama. No, Mlačić nakon toga neobjašnjivo petlja što koriste igrači Dinamo. Konkretno, Berisha koji na prazan gol zabija za preokret.