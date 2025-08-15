Nestvarne scene: pogledajte kako isključeni igrač Hajduka odbija izaći s terena

Tada je na poprilično neobjašnjiv način drugi žuti karton zaradio krilni napadač Hajduka Abdoulie Sanyang - Bamba . Gambijac je do tog trenutka bio jedan od najboljih igrača Hajduka na terenu, ali je u tom trenutku ostavio momčad na cjedilu.

Znajući da već ima žuti karton, Bamba je izrazito grubo ušao u igrača Dinamo Cityja. Ukrajinski sudac Denis Šurman nije imao puno izbora te je Bambi pokazao isključujući drugi žuti karton.

Posebno su zanimljive bile scene nakon što je drugi žuti karton pokazan. Bamba se nije mogao pomiriti s odlukom suca te mu je trebalo jako dugo da napusti teren. Nakon dosta peripetije je Gambijac ipak izašao s terena.

Hajduk je s igračem manje izgubio 3:1 i ispao.