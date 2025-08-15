drugi žuti

Nestvarne scene: pogledajte kako isključeni igrač Hajduka odbija izaći s terena

N.M.

15.08.2025 u 00:21

Bamba nakon crvenog
Bamba nakon crvenog Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Hajduku se situacija u Tirani znatno zakomplicirala u 78. minuti.

Tada je na poprilično neobjašnjiv način drugi žuti karton zaradio krilni napadač Hajduka Abdoulie Sanyang - Bamba. Gambijac je do tog trenutka bio jedan od najboljih igrača Hajduka na terenu, ali je u tom trenutku ostavio momčad na cjedilu.

Znajući da već ima žuti karton, Bamba je izrazito grubo ušao u igrača Dinamo Cityja. Ukrajinski sudac Denis Šurman nije imao puno izbora te je Bambi pokazao isključujući drugi žuti karton.

Dinamo City - Hajduk (crveni Bambe) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Posebno su zanimljive bile scene nakon što je drugi žuti karton pokazan. Bamba se nije mogao pomiriti s odlukom suca te mu je trebalo jako dugo da napusti teren. Nakon dosta peripetije je Gambijac ipak izašao s terena.

Hajduk je s igračem manje izgubio 3:1 i ispao.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

