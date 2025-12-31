Pogledajte kako je klinac od 19 godina fantastičnim skokom srušio rekord legendarne skakaonice

Uoči drugog natjecanja na Novogodišnja turneja Četiri skakaonice, Stephan Embacher (19) je doslovno letio niz doskočište i doskočio na impresivnih 145,5 metara. Tim je skokom postavio novi rekord skakaonice i nadmašio dosadašnji najbolji rezultat.

Prethodni rekord također je držao Austrijanac, Michael Hayböck, koji je 1. siječnja 2025. godine skočio 145 metara. Embacher je sada tu granicu dodatno pomaknuo i potvrdio da se radi o jednom od najvećih mladih talenata današnjice.

>> rekordan skok Stephana Embachera pogledajte OVDJE.

Iako još čeka na prvu pobjedu u Svjetskom kupu, mladi Austrijanac već je jednom stajao na postolju, dok je prvo natjecanje ove Novogodišnje turneje u Oberstdorfu završio na sedmom mjestu. Nastavi li u ovom ritmu, jasno je da bi se njegovo ime uskoro moglo još češće spominjati u samom vrhu svjetskih skijaških skokova.

No, ovaj rekord u kvalifikacijama za sutrašnje natjecanje Stephanu Embacheru je osigurao 'tek' treće mjesto. Ispred njega su danas završili Domen Prevc i Jan Hörl. Slovenac bio je najbolji u kvalifikacijama Garmischa skupivši 150,6 bodova za skok od 139,5 metara. Hörl je sa skokom od 138 metara (146,2 bodova) završio kao drugi, a Embacher je za skok od 145,5 metara dobio 143,2 boda.