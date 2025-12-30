Sigurdsson objavio popis! Ovo su hrvatski igrači za Europsko prvenstvo, nema jednog od junaka SP-a

Na izbornikovom popisu za nadolazeće Europsko prvenstvo se nalaze 22 igrača. Sigurdsson ih na Euro može voditi 20, dok u zapisnik svake utakmice smije uvrstiti 16 igrača.

Najvažnija je vijest da na popisu nema Marina Šipića, čije koljeno još nije spremno za napore. Podsjetimo, Šipić je prošle godine zabio pobjednički gol u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva protiv Mađarske.

Hrvatska u skupini u Malmou igra protiv Gruzije, Nizozemske i Švedske.

Sigurdssonov popis:

Golmani: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila: Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti: Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski: Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem)

Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)