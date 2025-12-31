afrički kup nacija

Pogledajte kako je Monsef Bakrar zapucao zicer u uvjerljivoj pobjedi njegovog Alžira

I.Ž.

31.12.2025 u 19:36

Monsef Bakrar Alžir
Monsef Bakrar Alžir Izvor: Profimedia / Autor: Gabriel BOUYS / AFP / Profimedia
Nogometna reprezentacija Alžira je 3:1 pobjedom protiv Ekvatorijalne Gvineje osigurala plasman u nokaut-fazu te prvi dio natjecanja završila na prvom mjestu svoje skupine

Alžirci su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Zineddine Belaid doveo je svoju momčad u vodstvo u 19. minuti, a samo šest minuta poslije Fares Chaibi povisio je na 2:0. Dominaciju ‘Pustinjskih lisica’ potvrdio je Ibrahim Maza, koji je u 32. minuti postavio rezultat prvog dijela.

U nastavku susreta Ekvatorijalna Gvineja uspjela je tek ublažiti poraz. Emilio Nsue zabio je u 50. minuti za konačnih 3:1, no više od toga momčad iz Srednje Afrike nije uspjela napraviti.

Alžir - Ekvatorijalna Gvineja, Afrički kup nacija, 31.12.2025. Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Svih 90 minuta za Alžir je odigrao napadač Dinama Mounsef Bakrar koji je na samom kraju prvog poluvremena mogao zabiti, ali... Sjajno se Bakrar izborio za udarac s pet metara, bio je to praktički zicer, ali je od svega pogodio samo protivničkog golmana. Drugi član Dinama i alžirske reprezentacije, Ismael Bennacer, je ovaj susret pratio s klupe za pričuve.

>> najbolje trenutke utakmice Alžir - Ekvatorijalna Gvineja pogledajte OVDJE.

U drugoj utakmici skupine Burkina Faso je svladala Sudan 2:0 te tako natjecanje u skupini E završila na drugoj poziciji. Golove su postigli Lassina Traore i Arsene Kouassi.

Nastavak natjecanja za sada su izborili Maroko, Mali, Egipat, Južna Afrika, Nigerija, Tunis, Tanzanija, Senegal, DR Kongo, Benin, Alžir, Burkina Faso, Sudan, Kamerun, Obala Bjelokosti i Mozambik. Poznato je i pet parova osmine finala: Mali - Tunis, Maroko - Tanzanija, Egipat - Benin, Alžir - DR Kongo i Senegal - Sudan.

