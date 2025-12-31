Pogledajte kako je Monsef Bakrar zapucao zicer u uvjerljivoj pobjedi njegovog Alžira

Alžirci su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu. Zineddine Belaid doveo je svoju momčad u vodstvo u 19. minuti, a samo šest minuta poslije Fares Chaibi povisio je na 2:0. Dominaciju ‘Pustinjskih lisica’ potvrdio je Ibrahim Maza , koji je u 32. minuti postavio rezultat prvog dijela.

U nastavku susreta Ekvatorijalna Gvineja uspjela je tek ublažiti poraz. Emilio Nsue zabio je u 50. minuti za konačnih 3:1, no više od toga momčad iz Srednje Afrike nije uspjela napraviti.

Svih 90 minuta za Alžir je odigrao napadač Dinama Mounsef Bakrar koji je na samom kraju prvog poluvremena mogao zabiti, ali... Sjajno se Bakrar izborio za udarac s pet metara, bio je to praktički zicer, ali je od svega pogodio samo protivničkog golmana. Drugi član Dinama i alžirske reprezentacije, Ismael Bennacer, je ovaj susret pratio s klupe za pričuve.

U drugoj utakmici skupine Burkina Faso je svladala Sudan 2:0 te tako natjecanje u skupini E završila na drugoj poziciji. Golove su postigli Lassina Traore i Arsene Kouassi.

Nastavak natjecanja za sada su izborili Maroko, Mali, Egipat, Južna Afrika, Nigerija, Tunis, Tanzanija, Senegal, DR Kongo, Benin, Alžir, Burkina Faso, Sudan, Kamerun, Obala Bjelokosti i Mozambik. Poznato je i pet parova osmine finala: Mali - Tunis, Maroko - Tanzanija, Egipat - Benin, Alžir - DR Kongo i Senegal - Sudan.