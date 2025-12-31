gazda rijeke

Damir Mišković otkrio: Već imamo zamjenu za Tonija Fruka

I.Ž.

31.12.2025 u 17:56

Damir Mišković NK Rijeka
Damir Mišković NK Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iza momčadi Rijeke je fantastična 2025. godina u kojoj je na Rujevicu 'sletjela' dvostruka kruna - naslov prvaka i Kup! O svemu pomalo u godini iza nas govorio je gazda Rijeke Damir Mišković

'Nevjerojatna godina. Neopisiva. Vrtlog emocija', započeo je predsjednik Rijeke Damir Mišković razgovor za Novi list pa dodao:

'Kako drukčije nazvati godinu u kojoj sam izgubio mamu i najbližeg suradnika i prijatelja, u kojoj mi se rodio unuk, u kojoj je Rijeka osvojila naslov pa onda osvojila i hrvatski Kup pa na kraju još osigurala nastup u Europi u proljetnom dijelu sezone nakon 45-46 godina. Godina emocija. Bila je čudesna, tugovali smo i radovali se, ali prošlost je prošlost. Počinje 2026. godina. Pamtimo one kojih više nema, ali mi koji smo još tu, mi moramo dalje. To je život. A život je borba! Idemo u nove borbe i nove pobjede.'

Jedna od aktualnih priča je i mogući odlazak Tonija Fruka, najboljeg igrača Rijeke, nogometaša godine u izboru tportala 'Kapetani biraju' i hrvatskog reprezentativca. Na tu temi Mišković ima što za reći...

'Ako ove zime ode primjerice Toni Fruk, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Reprezentativac i najbolji nogometaš lige', kaže Mišković za Novi list i dodaje:

'Mi smo ga željeli i dali mu šansu. Mislim da Rijeka zamjenu za Fruka već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam. I vjerujem njegovim (pr)ocjenama. Ciljevi su uvijek isti – vrh hrvatskog nogometa, što dalje u Kupu i u Europi.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

