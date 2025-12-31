Gazda Rijeke otvoreno o Đaloviću i njegovom nasljedniku Sanchezu: To je nogomet...

bivši i sadašnji

Victor Sanchez i Radomir Đalović
Victor Sanchez i Radomir Đalović
Damir Mišković još se jednom osvrnuo na odlazak trenera Radomira Đalovića koji je Rijeku odveo do dvostruke krune, a onda se raspričao o aktualnom strategu Victoru Sanchezu

Mnoge je šokirao razlaz Radomira Đalovića i Rijeke nakon što je crnogorski trener na Rujevicu donio dvostruku krunu, prvenstvo i Kup.

O svemu je otvoreno progovorio predsjednik Rijeke Damir Mišković.

Radomir Đalović je u debitantskoj trenerskoj sezoni donio dvostruku kruna i onda - rastanak. Zašto?

'Zajednička procjena struke i uprave. Đaloviću sam se već zahvalio sto puta i evo sad mu još jednom hvala na ogromnom povijesnom uspjehu. Ali i to je nogomet. Mladi trener, odmah dva trofeja i ispisivanje povijesti pa onda nije čudo da nekad dođe do pada', kaže Mišković u razgovoru za Novi list i dodaje:

'To se događa i s mladim nogometašima kad zablistaju čim dobiju šansu, a onda im treba vremena da uhvate kontinuitet. Vrijeme sazrijevanja koje smo svi u životu prošli. Hvala mu i puno sreće u Turskoj. Tamo naš Mance radi fenomenalan posao. Isto želim i Đaloviću.'

Nakon početnih problema Đalovićev nasljednik Victor Sanchez je uspio stabilizirati momčad i krenuti prema gornjem dijelu prvenstvene ljestvice.

'Victor je drukčiji tip stručnjaka od svog prethodnika. Iskusniji, s drukčijim pristupom, promišljanjem i načinom igre. Mislim da smo pogodili s izborom. Vidim i čujem kako su navijači prezadovoljni. I mi smo', otkriva Mišković i nastavlja:

'Sad imamo kratke zimske pripreme, bit će promjena u igračkom kadru pa opet ono što sam već rekao… Nova borba, život ide dalje. Komunikacija je otvorena, jasna i iskrena. Trener savršeno dobro zna kakav smo klub i što se očekuje od njega. Na kraju će sve reći kvaliteta igre i rezultati.'

