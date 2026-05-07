Legenda Uniteda: 'Arsenal velika ekipa? Pa koga su oni pobijedili? Ja ne palim ni TV za njih.'

Jedan od najpopularnijih nogometnih podcasta, The Overlap, u kojem su redoviti članovi Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright i Roy Keane, je u posljednjem izdanju imao za gosta i Paula Scholesa.

Legendarni veznjak Uniteda se dotaknuo Arsenala i njihovog uspjeha ove sezone:

'Mislim da o ovoj ekipi Arsenala nećemo pričati kao o velikoj ekipi. Kao što smo recimo pričali o nekim ekipama Manchester Uniteda.

Arsenal nije uspio ove sezone pobijediti Manchester City, nije uspio pobijediti Liverpool, dvije najjače ekipe u zadnjih pet godina u Premier ligi. Zato mislim da ih se nitko neće sjećati kao da su bili velika ekipa. Ako želiš biti velik, moraš slaviti protiv najjačih.

I ne kažem da nisu zaslužili osvojiti naslov. Nego jednostavno ja ne uživam u tome kad ih gledam. Oni nisu ekipa koju ću gledati i reći samom sebi, uf ovo je stvarno paklena ekipa. Čak sam za Liverpool prošle godine mislio da su paklena ekipa. Arsenal...pa ne palim ni TV da bi im gledao svaku utakmicu.' rekao je Scholes.