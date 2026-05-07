POLUFINALE LIGE PRVAKA

Kane teško podnio ispadanje Bayerna, otkrio i tko mu je favorit u finalu

A.H.

07.05.2026 u 11:38

Harry Kane
Harry Kane Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Harry Kane nije skrivao razočaranje nakon što je Bayern ispao iz Lige prvaka u polufinalu protiv PSG-a

Nakon poraza 4:5 u Parizu, Bavarci su u uzvratu u Münchenu odigrali 1:1, što im nije bilo dovoljno za prolazak u finale.

PSG je poveo već u 3. minuti golom Ousmanea Dembelea, a Kane je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio za konačnih 1:1. No pogodak engleskog napadača stigao je prekasno. Englez smatra da je Bayern kroz dvije utakmice imao dovoljno šansi za drukčiji rasplet.

'Mislim da smo u dvije utakmice imali dovoljno prilika za drukčiji rezultat, ali nije uspjelo. Iz naše perspektive, u zadnjoj trećini terena bili smo malo rastrošni, iako smo u sredini igrali jako dobar nogomet. Zadnji centaršut, zadnje dodavanje, zadnji udarac - to jednostavno nije funkcioniralo. Ovo jako boli', rekao je Kane.

vezane vijesti

Čestitao je i PSG-u na prolasku.

'Čestitke PSG-u. Tijekom obje utakmice iskoristili su svoje prilike i zato smo mi ispali iz natjecanja. Mislim da su blagi favoriti u finalu', poručio je.

Kao i mnogi Bayernovi igrači, Kane je imao prigovor na suđenje. Posebno je istaknuo situaciju iz prvog poluvremena s Nunom Mendesom.

'PSG je očito morao dobiti drugi žuti karton', rekao je Kane.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
fenomenalni trener

fenomenalni trener

Svi su mislili da golman griješi, ali to je bio Enriqueov plan: Jeste li primijetili trik?
uoči derbija

uoči derbija

Zoran Vulić rekao bolnu istinu koja će odjeknuti među navijačima Hajduka
kriva procijena?

kriva procijena?

Dinamo ga više ne može vratiti! Za Belinha sada traže najmanje 10 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti