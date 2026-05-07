Kane teško podnio ispadanje Bayerna, otkrio i tko mu je favorit u finalu

Nakon poraza 4:5 u Parizu, Bavarci su u uzvratu u Münchenu odigrali 1:1, što im nije bilo dovoljno za prolazak u finale.

PSG je poveo već u 3. minuti golom Ousmanea Dembelea, a Kane je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zabio za konačnih 1:1. No pogodak engleskog napadača stigao je prekasno. Englez smatra da je Bayern kroz dvije utakmice imao dovoljno šansi za drukčiji rasplet.

'Mislim da smo u dvije utakmice imali dovoljno prilika za drukčiji rezultat, ali nije uspjelo. Iz naše perspektive, u zadnjoj trećini terena bili smo malo rastrošni, iako smo u sredini igrali jako dobar nogomet. Zadnji centaršut, zadnje dodavanje, zadnji udarac - to jednostavno nije funkcioniralo. Ovo jako boli', rekao je Kane.