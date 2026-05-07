Poznati Argentinac: 'Ibrahimović i ja smo se ubili od alkohola. On leži mrtav, ja treniram, imao sam tajnu'

Ezequiel Lavezzi je prepričao situaciju iz dana kada je u PSG-u dijelio svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nije sakrivao detalje.

'Sjećam se jednog dana bio je neki koncert. Nas par je otišlo na njega i kad smo se vraćali kući, zove me Ibrahimović i pita me gdje ću dalje i što radim.

Ja sam taman tada bio s jednom djevojkom, ali rekao sam joj da ode kući jer ja idem van s Ibrom. Došao sam doma, sjeo u auto i išao sam po Ibru.

Ubili smo se od alkohola, baš smo se uništili. Prestali smo piti u pet ujutro, a trening je bio u osam sati.

Dolazimo mi u osam, ja treniram normalno, a Ibra leži u klupskoj sobi kod doktora i govori da je mrtav. Dolazi kasnije do mene i pita me, pa dobro kako ti možeš trenirati danas.

Ono što nije znao je da sam se ja ubijao od alkohola svaki dan dok sam igrao nogomet.' rekao je Lavezzi.