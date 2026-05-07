Poznati Argentinac: 'Ibrahimović i ja smo se ubili od alkohola. On leži mrtav, ja treniram, imao sam tajnu'

D.S.

07.05.2026 u 11:33

Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE KARABA
Ezequiel Lavezzi se u jednom intervjuu prisjetio kako je bilo dijeliti svlačionicu s Ibrahimovićem u PSG-u.

Ezequiel Lavezzi je prepričao situaciju iz dana kada je u PSG-u dijelio svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nije sakrivao detalje.

'Sjećam se jednog dana bio je neki koncert. Nas par je otišlo na njega i kad smo se vraćali kući, zove me Ibrahimović i pita me gdje ću dalje i što radim.

Ja sam taman tada bio s jednom djevojkom, ali rekao sam joj da ode kući jer ja idem van s Ibrom. Došao sam doma, sjeo u auto i išao sam po Ibru.

Ubili smo se od alkohola, baš smo se uništili. Prestali smo piti u pet ujutro, a trening je bio u osam sati.

Dolazimo mi u osam, ja treniram normalno, a Ibra leži u klupskoj sobi kod doktora i govori da je mrtav. Dolazi kasnije do mene i pita me, pa dobro kako ti možeš trenirati danas.

Ono što nije znao je da sam se ja ubijao od alkohola svaki dan dok sam igrao nogomet.' rekao je Lavezzi.

Svi su mislili da golman griješi, ali to je bio Enriqueov plan: Jeste li primijetili trik?
Zoran Vulić rekao bolnu istinu koja će odjeknuti među navijačima Hajduka
Dinamo ga više ne može vratiti! Za Belinha sada traže najmanje 10 milijuna eura

