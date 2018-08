Kaos oko Luke Modrića podignut na najgoru moguću razinu i netko bi mogao gadno stradati

Europski nogometni prvak Real Madrid tužio je Inter Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA) zbog navodnog nagovaranja Luke Modrića da raskine valjani ugovor koji vrijedi još dvije godine

Proteklih tjedana je Inter, pregovarajući s posrednicima i Modrićevim zastupnicima, ponudio hrvatskom kapetanu veću plaću od one koju prima u Madridu. Istovremeno nije poslao nikakvu ponudu Real Madridu koji s Modrićem ima potpisan ugovor do 2020. godine. Također, nije niti obavijestio upravu Real Madrida o svojim namjerama, tvrde u uredu stadiona Santiago Bernabéu.

Inter je čekao da Modrić od predsjednika Florentina Pereza zatraži prijevremeni odlazak. Ugovor između igrača i kluba može se raskinuti jedino nakon što on istekne, što je u njegovom slučaju tek za dvije godine, ili ako se dvije strane dogovore. Perez je bio poručio da Modrić može prijevremeno otići jedino ako uplati 750 milijuna eura koliki je iznos odštete naveden u njegovom ugovoru.

Razdoblje od dvije godine do kada Modrić ima ugovor je tzv. 'zaštićeno razdoblje'. Ukoliko neki vanjski klub tijekom tog razdoblja sudjeluje u raskidanju ugovora ili potiče na njegovo raskidanje podliježe financijskoj i sportskoj kazni.

U petak je, pak, završio prijelazni rok u Italiji, a Modrić će u nedjelju igrati za Real Madrid protiv Getafea u prvom kolu španjolskog prvenstva. Da je Modrić jednostrano raskinuo ugovor, bez plaćanja odštete iz ugovora od 750 milijuna eura, i on bi bio podlegao novčanoj kazni te četiri mjeseca ne bi smio igrati službene utakmice.

Zanimljivo, Modrić se još niti jednom nije oglasio i govorio o navodnim kontaktima sa čelnicima Intera, a zapravo on drži rješenje cijele situacije, jer on zna je li pregovarao s talijanskom momčadi iza leđa Reala. Ukoliko FIFA pokrene istragu i pozove hrvatskog kapetana da se izjasni je li ga Inter kontaktirao naš veznjak morat će otkriti sve što se događalo proteklih tjedana, a to bi mogla biti nezgodna situacija kako za Inter (moguća kazna) tako i za njega samoga (moguće narušeno povjerenje navijača Reala koji ga obožavaju).