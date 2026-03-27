Kakve riječi kolumbijskog izbornika o Hrvatskoj; evo što je rekao....

Iz Orlanda: Silvijo Škrlec

27.03.2026 u 03:49

Néstor Lorenzo Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO
Hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj prvoj utakmici na turniru Road to 2026, koji se održava u SAD-u, pobijedila je Kolumbiju 2:1. S time što su Južnoamerikanci poveli već u 2. minuti golom Jhona Ariasa. Hrvatska je vrlo brzo izjednačila nakon udarca Luke Vuškovića, a pobjedu Dalićevom sastavu donio je Igor Matanović, nakon ubačaja iz kuta Marca Pašalića

Za razliku od Hrvatske koja je u utakmicu ušla s nešto oslabljenim sastavom, odnosno bez glavne 'vedete' Luke Modrića, ali i bez Stanišića, Kramarića, Budimira, Kolumbijci su krenuli s najjačim adutima.

Naravno, strahovali smo kako će to izgledati od strane naših, uz činjenicu da je Livaković već u 2. minuti morao po loptu u mrežu. Ipak, prešlo se preko tog gola bez uzbuđenja, a već četiri minute kasnije Vušković je vratio stvari na početak.

Nakon toga igra Hrvatske izgledala je sve bolje, a potvrda dobrog izdanja stigla je s drugim golom, odnosno pogotkom Igora Matanovića u završnici prvog dijela.

U nastavku je Musa pogodio prečku, potom i stativu, tako da Kolumbijci mogu biti sretni što su doživjeli tek minimalan poraz. Jasno, za Kolumbijce, čiji su navijači stvorili pravu domaćinsku atmosferu, kao da se igra u Bogoti, bilo je to razočarenje.

'Već smo i prije ove utakmice rekli da igramo protiv polufinalista sa zadnja dva svjetska prvenstva. Znali smo da neće biti lako. Unatoč porazu, zadovoljan sam odrađenim poslom. Utakmica je bila podjednaka, u nekim trenucima smo dobro i igrali', rekao je 60-godišnji Argentinac Nestor Lorenzo, koji na klupi Kolumbije sjedi od srpnja 2022. godine.

Je li vašim igračima nedostajalo koncentracije?

'Stvar je u tome da je Hrvatska dobro igrala, jako uredno i orgnaizirano. U nekim trenucima smo mi kontrolirali igru i pritisnuli ih. Ali to je ekipa koja zna kako igrati. Hrvatska igra dobro presing, fizički je snažna, a njeni igrači kada osvoje loptu su izuzetno opasni. No, kada je ne osvoje, zaustave te prekršajem'.

Primili ste pogodak iz prekida?

'Znali smo da su visoki i opasni u skok igri. U tom segmentu igre teško smo im parirali'.

