Jeličić: Hajduk dvije utakmice u nizu nije složio šansu za gol

N.M.

21.09.2025 u 21:53

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Sedmo kolo Supersport HNL-a prošlo je u znaku najvećeg hrvatskog derbija.

Dinamo je na rasprodanom Poljudu s 2:0 svladao Hajduk i tako se odvojio na vrhu s tri boda prednosti ispred Splićana. Utakmicu je u emisiji 'Studio Supersport HNL' analizirao stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić.

'Prije svega mislim da nijedan trener ovu utakmicu dobio niti izgubio. Ovu utakmicu su dobili Hoxha i Bakrar odnosno loše reakcije igrača Hajduka. Nije razlog poraza samo manjak prekršaja, ali nisu ga znali napraviti kao kod Hoxhe. Ovo su za oba trenera najveći klubovi i logično je da je utakmica imala psihološku težinu', rekao je Jeličić pa nastavio.

'Meni se sviđa ideje Garcija, ali protiv Varaždina i Dinama nije stvorio gol šanse, ali je on više puta došao u zadnju trećinu od Dinama. On može trenirati do zadnje trećine, ali više i kvalitete. Dinamu uđu s klupe Bakrar i Bennacer, koji su imali četiri driblinga kao cijeli Hajduk. Razvijeni um zna razlučiti što je objektivno, a što subjektivno. Garcia je dobio 10 novih igrača, otišlo je 11 igrača, kasno su krenuli u sve ovo... S druge strane imaš ekipu koja je skuplja, kvalitetnija i koja je još uvijek u procesu. Dinamo je rutinski dobio tu utakmicu i ono što je najvažnije Dinamo može samo rasti'.

