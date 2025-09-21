Pogledajte kako je Rožman žestoko prozvao igrače: Ne mogu više!

Osijek je u 7. kolu SHNL-a izgubio od Istre 2:1.

Osijek je poveo u 39. minuti golom Naila Omerovića, a Istra je u drugom poluvremenu okrenula i do pobjede došla golovima Antonija Maurića u 65. i Saydoua Bangure u 81. minuti.

Momčad Simona Rožmana bila je bolja i imala je strašno puno prilika i nevjerojatno je što su Osječani sve uspjeli promašiti. Rožman je nakon utakmice bio vrlo kritičan i nije se mogao suzdržati. 'Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3:0, a možda i više. Ne mogu više reći da se to dogodi nego se događa stalno, a to je pitanje kvalitete. Ne mogu drukčije reći. Imali smo dvadeset udaraca na gol... Apsolutno sam razočaran. Morali smo u prvom poluvremenu sve završiti. Bili smo mirni, imali smo sve pod kontrolom... Prečesto se ovo događa da bi bilo slučajno, posrijedi je nešto drugo', rekao je Rožman i dodao:

Istra - Osijeke 2:1 (izjava Rožmana)