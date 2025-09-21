Pogledajte kako je Rožman žestoko prozvao igrače: Ne mogu više!

Osijek je u 7. kolu SHNL-a izgubio od Istre 2:1.
Osijek je poveo u 39. minuti golom Naila Omerovića, a Istra je u drugom poluvremenu okrenula i do pobjede došla golovima Antonija Maurića u 65. i Saydoua Bangure u 81. minuti.
Momčad Simona Rožmana bila je bolja i imala je strašno puno prilika i nevjerojatno je što su Osječani sve uspjeli promašiti. Rožman je nakon utakmice bio vrlo kritičan i nije se mogao suzdržati.
'Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3:0, a možda i više. Ne mogu više reći da se to dogodi nego se događa stalno, a to je pitanje kvalitete. Ne mogu drukčije reći. Imali smo dvadeset udaraca na gol... Apsolutno sam razočaran. Morali smo u prvom poluvremenu sve završiti. Bili smo mirni, imali smo sve pod kontrolom... Prečesto se ovo događa da bi bilo slučajno, posrijedi je nešto drugo', rekao je Rožman i dodao:
'Omerović je dao pet golova, a svi ostali ništa. Mislim da smo ukupno imali 110 udaraca na gol, dali smo pet golova, a od toga Omerović četiri. Mislim da sam sve rekao. Držao sam kritike za sebe, ali više ne mogu. Mislim da igrači moraju preuzeti odgovornost u kontekstu toga što rade u zadnjoj trećini terena. Jako sam razočaran. Prespavat ću pa ću sutra biti pametniji'.
No, nije se mogao suzdržati...
'Ne bježim od svoje odgovornosti, ali predugo sam štitio sve druge. Daleko od toga da je ne vjerujem da oni mogu bolje. Ali, kad na terenu napraviš sve da budeš dobar, kad držiš loptu i sve si pripremio kako treba i ne osvajaš bodove... Ja ih mogu dovesti do zadnje trećine terena, mogu napraviti sve, ali gol ne mogu dati. Imamo puno posla', rekao je Rožman.