Pogledajte kako očajni Rožman divlja i skače na klupi dok njegova momčad gubi

Osijek je poveo u 39. minuti golom Naila Omerovića , a Istra je u drugom poluvremenu okrenula i do pobjede došla golovima Antonija Maurića u 65. i Saydoua Bangure u 81. minuti.

Osijekov trener Simon Rožman bio je na rubu sloma živaca nakon što je njegova momčad primila drugi gol i promašila zicer za 2:2. Slovenac je skakao kraj svoje klupe, mahao je rukama i pokušao je probuditi svoje igrače, ali mu to nije uspjelo.