Pogledajte kako očajni Rožman divlja i skače na klupi dok njegova momčad gubi

S. M.

21.09.2025 u 21:43

Simon Rožman
Simon Rožman Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Osijek je u nevjerojatnih utakmici 7. kola SHNL-a izgubio od Istre 2:1 iako je na poluvremenu vodio 1:0.

Osijek je poveo u 39. minuti golom Naila Omerovića, a Istra je u drugom poluvremenu okrenula i do pobjede došla golovima Antonija Maurića u 65. i Saydoua Bangure u 81. minuti.

Osijekov trener Simon Rožman bio je na rubu sloma živaca nakon što je njegova momčad primila drugi gol i promašila zicer za 2:2. Slovenac je skakao kraj svoje klupe, mahao je rukama i pokušao je probuditi svoje igrače, ali mu to nije uspjelo.

Istra - Osijek (Rožman izgubio živce) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

