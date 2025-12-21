SJAJNA FORMA

Vatreni je apsolutni hit, hvale ga mediji i trener: 'Istaknuo se zalaganjem'

Nikola Vlašić
Nikola Vlašić nastavio je svoj golgeterski niz i u trećoj uzastopnoj utakmici zatresao mrežu.

S bijele točke postigao je jedini pogodak u pobjedi Torina na gostovanju kod Sassuola u 16. kolu Serie A. Hrvatski reprezentativac bio je siguran izvođač kaznenog udarca u 66. minuti, čime je postavio konačnih 0:1.

Vlašić je time potvrdio sjajnu formu. U posljednjih sedam nastupa za klub i reprezentaciju sudjelovao je u osam pogodaka – zabio je šest golova i upisao dvije asistencije – te je u svakoj od tih utakmica imao izravan učinak. Njegovu novu vrlo dobru partiju prepoznali su i navijači, pa je proglašen igračem utakmice, dok je portal Toro News detaljno pohvalio njegov doprinos.

‘Odlično je odigrao, sudjeluje u gotovo svim napadačkim akcijama Torina, često osvaja lopte i traži promjene ritma te neočekivana dodavanja. Još jednom je pokazao mirnoću s bijele točke i potvrdio da je izuzetno pouzdan izvođač penala. To mu je bio četvrti pogodak ove sezone, a sudjelovao je i u kontri iz koje je izboren kazneni udarac. Uz sve to, istaknuo se i velikim zalaganjem u povratku prema obrani’, piše Toro News.

Sam Vlašić je u razgovoru za DAZN kratko prokomentirao svoje nastupe. Na pitanje je li ovo njegova najbolja sezona dosad, odgovorio je: ‘Ova je sezona drukčija jer sam promijenio ulogu. Sada igram kao mezzala, imam i defenzivne zadatke i mislim da nikad nisam bio bolji u fazi obrane.’

Pohvale nije štedio ni Torinov trener Marco Baroni, istaknuvši Vlašićevu važnost u oba smjera igre. ‘Sve se bolje snalazi u veznom redu i daje doprinos i u napadu i u obrani. Momčad je fizički snažna, a on u tome ima značajnu ulogu’, poručio je Baroni.

