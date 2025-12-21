maroko - komori 2:0

Na otvaranju afričkoga Kupa nacija pao je spektakularan gol. Pogledajte ga

S. M.

21.12.2025 u 21:59

Slavlje igrača Maroka
Slavlje igrača Maroka Izvor: Profimedia / Autor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Maroko je na otvaranju afričkoga Kupa nacija pobijedio Komore 2:0.

Domaćini natjecanja bili su ogromni favoriti u utakmici u kojoj su dominirali od samog početka i već u 11. su imali priliku iz penala, ali je Rahimi promašio kazneni udarac.

Dominacija Maroka konačno se naplatila u 55. minuti kad je Brahim Diaz zabio nakon sjajne akcije, a Komore je u 74. minuti fantastičnim škaricama dotukao Ayoub El Kaabi.

Napadač Olympiakosa je munjevito reagirao na ubačaj Salah-Eddinea i nevjerojatno brzim škaricama pogodio sami kut za 2:0. Golman Komora nije se ni pomaknuo, a gol možete pogledati OVDJE.

U ovoj skupini su još Mali i Zambija, koji igraju sutra, a titulu prvaka na ovogodišnjem Kupu nacija brani reprezentacija Obale Bjelokosti.

