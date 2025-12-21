Na otvaranju afričkoga Kupa nacija pao je spektakularan gol. Pogledajte ga

Domaćini natjecanja bili su ogromni favoriti u utakmici u kojoj su dominirali od samog početka i već u 11. su imali priliku iz penala, ali je Rahimi promašio kazneni udarac.

Dominacija Maroka konačno se naplatila u 55. minuti kad je Brahim Diaz zabio nakon sjajne akcije, a Komore je u 74. minuti fantastičnim škaricama dotukao Ayoub El Kaabi.

Napadač Olympiakosa je munjevito reagirao na ubačaj Salah-Eddinea i nevjerojatno brzim škaricama pogodio sami kut za 2:0. Golman Komora nije se ni pomaknuo, a gol možete pogledati OVDJE.

U ovoj skupini su još Mali i Zambija, koji igraju sutra, a titulu prvaka na ovogodišnjem Kupu nacija brani reprezentacija Obale Bjelokosti.