Hrvatska nema šanse protiv Francuza? Evo što kažu kladionice

To najbolje ilustriraju omjeri za prolazak u polufinale, odnosno na Final Four – na Francusku su toliko niski da se kreću između 1,20 i 1,25, dok se za konačnu pobjedu Hrvatske nakon nedjeljnog susreta u Parizu mogu pronaći koeficijenti od 3,70 pa sve do 5,00. Drugim riječima, tko vjeruje da će izabranici Zlatka Dalića izboriti polufinale, na jedan uloženi euro može osvojiti čak pet.

Francuska je favorit i u obje utakmice, iako nešto manji za ogled koji se igra u četvrtak u Splitu. Koeficijenti za pobjedu gostiju na Poljudu kreću se između 2,10 i 2,20, dok se na trijumf Hrvatske nude omjeri od najmanje 3,50 do najviše 3,80, uz mogućnost manjih promjena ovisno o uplatama. Za one koji vjeruju da Hrvatska barem neće izgubiti u Splitu, koeficijenti se kreću između 1,65 i 1,80.

Kad je riječ o uzvratnom susretu u nedjelju u Parizu, Francuska je izraziti favorit s koeficijentima između 1,45 i 1,50 na pobjedu. Ipak, kod klađenja na taj susret moguća su veća kolebanja u ponudi, ovisno o rezultatu splitskog dvoboja. Oni koji vjeruju da Dalićeva momčad može iznenaditi i pobijediti u gostima, mogu se kladiti na koeficijent veći od 8,00.