NIje bilo šanse

Hrvatska na Svjetskom prvenstvu ispala u osmini finala

D.S. / Hina

06.05.2026 u 20:56

Tomislav Pucar
Tomislav Pucar Izvor: Profimedia / Autor: Yao Qilin / Xinhua News / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija ostala je bez plasmana u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Londonu, nakon što je u dvoboju osmine finala izgubila od Švedske s 0-3.

Favorizirana Švedska nije dozvolila nikakvo iznenađenje, slavila je sa 3-0.

U prvom meču Anton Kallberg je pobijedio Tomislava Pucara sa 3-1 (12-10, 8-11, 11-3, 11-8). U drugom susretu je Truls Moregard porazio Andreja Gaćinu sa 3-2 (11-6, 10-12, 11-9, 6-11, 11-5), da bi Elias Ranefur sa 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) porazio Filipa Zeljka.

Podsjetimo, hrvatske stolnotenisačice oprostile su se od Svjetskog prvenstva još u utorak, nakon što su u 16-ini finala izgubile od Japana sa 0-3.

Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.

Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11-7, 11-4, 11-9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11-6, 11-2, 11-6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11-1, 11-2, 11-9.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tužna vijest

tužna vijest

Umro je Vladimir Cvetković, košarkaška ikona i jedan od najvećih u povijesti Crvene zvezde
PIŠE MARCA

PIŠE MARCA

Realova svlačionica puca po šavovima: Dvije zvijezde se potukle uoči El Clásica
ZASJENILI FINALE

ZASJENILI FINALE

'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

najpopularnije

Još vijesti