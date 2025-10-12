Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski

Izabranici Zlatka Dalića imaju tri boda više i utakmicu manje od drugoplasiranih Čeha te gol-razliku bolju za čak 15 golova.

Bez prvog mjesta Hrvatska može ostati samo u teoriji - da Češka pobijedi Gibraltar desetak razlike, a Hrvatska izgubi i od Farskih otoka i od Crne Gore.

Hrvatska je protutnjala kroz kvalifikacije. Upisala je pet pobjeda i jedan remi, a u šest susreta primila je samo jedan pogodak. Najlakši put ikad hrvatske reprezentacije do Svjetskog prvenstva...