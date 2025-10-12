KVALIFIKACIJE ZA SP

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski

A.H.

12.10.2025 u 22:36

Hrvatska - Gibraltar
Hrvatska - Gibraltar Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatska nakon 3:0 pobjede nad Gibraltarom uoči posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo ima nedostižnu prednost ispred Češke.

Izabranici Zlatka Dalića imaju tri boda više i utakmicu manje od drugoplasiranih Čeha te gol-razliku bolju za čak 15 golova.

Bez prvog mjesta Hrvatska može ostati samo u teoriji - da Češka pobijedi Gibraltar desetak razlike, a Hrvatska izgubi i od Farskih otoka i od Crne Gore.

Hrvatska je protutnjala kroz kvalifikacije. Upisala je pet pobjeda i jedan remi, a u šest susreta primila je samo jedan pogodak. Najlakši put ikad hrvatske reprezentacije do Svjetskog prvenstva...

Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski
Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na Svjetsko prvenstvo

