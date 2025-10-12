divne scene

Modrić ušao s klupe, a onda je nastala ekstaza; pogledajte kako je Varaždin dočekao kapetana

M.Š

12.10.2025 u 22:31

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija vodi Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026 i tako se smjestila nadomak Mundijala.

Vatreni vode rezultatom 2-0 u izmiješanom sastavu, a strijelci su bili Toni Fruk i Luka Sučić. Kapetan Luka Modrić utakmicu je počeo s klupe, a onda ga je Zlatko Dalić ubacio u 69. minuti. umjesto Matea Kovačića.

Kada je Modrić ušao s klupe, tribine su upale u apsolutnu ekstazu. Varaždinom su odjekivale ovacije, a ubrzo je krenulo skandiranje za 40-godišnjeg veznjaka. Te scene možete pogledati OVDJE.

Vrijedi napomenuti, Dalić je osobno insistirao na tome da Varaždin bude grad-domaćin za njegovu 101. utakmicu na klupi hrvatske reprezentacije, a sada je odlučio počastiti gledatelje Modrićevim ulaskom.

Ovo je hrvatskom kapetanu inače bio 192. nastup za hrvatsku reprezentaciju po čemu je apsolutni rekorder. Za sada broji 28 golova i 31 asistenciju, no nema sumnje da će se i taj učinak povećati.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

