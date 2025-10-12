Modrić ušao s klupe, a onda je nastala ekstaza; pogledajte kako je Varaždin dočekao kapetana

Vatreni vode rezultatom 2-0 u izmiješanom sastavu, a strijelci su bili Toni Fruk i Luka Sučić . Kapetan Luka Modrić utakmicu je počeo s klupe, a onda ga je Zlatko Dalić ubacio u 69. minuti. umjesto Matea Kovačića .

Kada je Modrić ušao s klupe, tribine su upale u apsolutnu ekstazu. Varaždinom su odjekivale ovacije, a ubrzo je krenulo skandiranje za 40-godišnjeg veznjaka. Te scene možete pogledati OVDJE.

Vrijedi napomenuti, Dalić je osobno insistirao na tome da Varaždin bude grad-domaćin za njegovu 101. utakmicu na klupi hrvatske reprezentacije, a sada je odlučio počastiti gledatelje Modrićevim ulaskom.

Ovo je hrvatskom kapetanu inače bio 192. nastup za hrvatsku reprezentaciju po čemu je apsolutni rekorder. Za sada broji 28 golova i 31 asistenciju, no nema sumnje da će se i taj učinak povećati.