Gotovo je, Pierre-Gabriel je napustio Dinamo. Evo kakav je dogovor postignut

11.01.2026 u 20:49

Ronael Pierre-Gabriel
Ronael Pierre-Gabriel Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ronael Pierre-Gabriel (27) napušta Dinamo i karijeru nastavlja u turskom Kayserisporu.

Francuz u Tursku odlazi bez odštete budući da je ugovor s Modrima imao još samo pola godine, no Dinamo je u posao ugradio klauzulu prema kojoj mu pripada više od 30 posto od eventualnog budućeg transfera.

portske novosti doznaju da se Pierre-Gabriel pritom odrekao i dijela novca koji mu je trebao biti isplaćen iz Dinamove blagajne, kako bi se odlazak realizirao.

U prvom dijelu ove sezone za Dinamo je odigrao tek 24 minute, i to u velikom derbiju s Hajdukom na Maksimiru, koji je završio 1:1. Prije toga posljednji put je nastupio 25. svibnja u 36. kolu prošle sezone, kada je Dinamo pobijedio Varaždin 1:0, u utakmici koja nije promijenila ishod utrke za naslov, koji je na kraju osvojila Rijeka.

