Evo tko sve prijeti Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska ima tri boda više od Češke, utakmicu manje i gol-razliku +19, dok Češka ima gol-razliku +4. To znači da Hrvatska može završiti na drugom mjestu jedino ako Češka u posljednjem kolu pobijedi s desetak razlike Gibraltar, a Hrvatska izgubi i od Farskih otoka i od Crne Gore.

Prije Hrvatske, Svjetsko prvenstvo je izborilo 20 reprezentacija. To su Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan, Alžir, Egipat, Maroko, Tunis, domaćini Kanada, Meksiko i SAD, Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj i Novi Zeland.

Podsjetimo, UEFA će dati ukupno 16 predstavnika od kojih će 12 biti pobjednici kvalifikacijskih skupina. Drugoplasirane momčadi i četiri najbolje rangirane reprezentacije iz Lige nacija, koje se nisu plasirale kroz kvalifikacije, sudjelovat će u dodatnim kvalifikacijama. Tih 16 reprezentacija igrat će četiri mini-turnira, a pobjednici će se plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Naredno Svjetsko prvenstvo imat će 48 reprezentacija. One će biti podijeljene u četiri jakosne skupine s po 12 reprezentacija. U nokaut fazu će proći po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine i osam od 12 trećeplasiranih.