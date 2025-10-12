SVJETSKO PRVENSTVO 2026.

Evo tko sve prijeti Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu

A.H.

12.10.2025 u 22:37

Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hrvatska još uvijek teoretski nije osigurala nastup na narednom Svjetskom prvenstvu, ali će tamo sigurno igrati budući da ima ogromnu prednost u gol-razlici nad Česima.

Hrvatska ima tri boda više od Češke, utakmicu manje i gol-razliku +19, dok Češka ima gol-razliku +4. To znači da Hrvatska može završiti na drugom mjestu jedino ako Češka u posljednjem kolu pobijedi s desetak razlike Gibraltar, a Hrvatska izgubi i od Farskih otoka i od Crne Gore.

Prije Hrvatske, Svjetsko prvenstvo je izborilo 20 reprezentacija. To su Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja, Uzbekistan, Alžir, Egipat, Maroko, Tunis, domaćini Kanada, Meksiko i SAD, Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj i Novi Zeland.

Podsjetimo, UEFA će dati ukupno 16 predstavnika od kojih će 12 biti pobjednici kvalifikacijskih skupina. Drugoplasirane momčadi i četiri najbolje rangirane reprezentacije iz Lige nacija, koje se nisu plasirale kroz kvalifikacije, sudjelovat će u dodatnim kvalifikacijama. Tih 16 reprezentacija igrat će četiri mini-turnira, a pobjednici će se plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Naredno Svjetsko prvenstvo imat će 48 reprezentacija. One će biti podijeljene u četiri jakosne skupine s po 12 reprezentacija. U nokaut fazu će proći po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine i osam od 12 trećeplasiranih.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić prvijencima donijeli pobjedu Hrvatskoj

  • 90'

    GOOOOOL! Za 3:0 glavom zabija Martin Erlić! I njemu je ovo prvi gol u dresu reprezentacije!

  • 78'

    GOOOOOL! Hrvatska je napokon zabila i vodi 2:0! Strijelac je Luka Sučić koji je s nekih 6, 7 metara u gol pospremio odbijanac nakon pokušaja Lovre Majera. Ovo je prvijenac za Luku Sučića u dresu reprezentacije

  • 69'

    Zlatko Dalić je odlučio u igru uvesti 'veliku trojku'! Na terenu su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić! Svoje su za večeras odigrali Kovačić, Baturina i Ivanović

HRVATSKA
3:0
GIBRALTAR
Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski
Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na Svjetsko prvenstvo

