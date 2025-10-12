HRVATSKA U ELITI

Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na Svjetsko prvenstvo

A.H.

12.10.2025 u 22:37

Hrvatska - Gibraltar
Hrvatska - Gibraltar Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Hrvatska će sljedeće godine igrati na Svjetskom prvenstvu i braniti svjetsku broncu osvojenu u Katru 2022. godine.

HNS je tada za treće mjesto zaradio 27 milijuna dolara, a četiri godine ranije je dobio 28 milijuna dolara kao svjetski doprvak. Kasnije HNS dijeli taj novac u dogovoru s reprezentativcima.

FIFA će osim broja reprezentacija s 32 na 48 za naredno Svjetsko prvenstvo povećati i nagradni fond pa se očekuju i veće nagrade za natjecanje u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Iznosi još nisu potvrđeni, ali u javnost je procurila informacija da će se za plasman dobivati po 13 milijuna dolara, umjesto devet milijuna koliko se dijelilo za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Katar.

Hrvatska - Gibraltar, kvalifikacije za SP 2025., 12.10.2025.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu! Česi nas mogu stići samo teoretski
