Domen Prevc na nevjerojatan način ostao bez rekorda

Gusti snijeg i promjenjivi vjetar stalno su remetili ritam natjecanja, no Lanišek je unatoč tome odradio dvije vrlo sigurne serije. Skočio je 138 i 137 metara te je s ukupno 278,1 bodom slavio ispred Austrijanca Jana Hoerla, koji je završio s 13,3 boda manje. Treći je bio još jedan Austrijanac, Manuel Fettner. Lanišeku je to 11. pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, a treća ove sezone.

Ipak, najveća priča dana je Domen Prevc. Vodeći skakač Svjetskog kupa u Zakopanima je lovio izjednačenje rekorda Jannea Ahonena od 13 uzastopnih postolja, no sve mu se raspalo u Poljskoj. Na polovici natjecanja bio je 12., a na kraju je skliznuo na 27. mjesto i tako prekinuo niz od 12 uzastopnih plasmana na postolje.

Prevc u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi s 1214 bodova, čak 392 više od drugoplasiranog Japanca Ryoyua Kobayashija, koji nije nastupio u Zakopanima. Lanišek se ovom pobjedom probio na treće mjesto s 717 bodova.