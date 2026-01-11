LOŠ REZULTAT

Domen Prevc na nevjerojatan način ostao bez rekorda

A.H./Hina

11.01.2026 u 22:36

Domen Prevc
Domen Prevc Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI/EPA
Bionic
Reading

Slovenac Anže Lanišek pobjednik je nedjeljnog natjecanja Svjetskog kupa u skijaškim skokovima u Zakopanima, koje su obilježili vrlo nestabilni vremenski uvjeti.

Gusti snijeg i promjenjivi vjetar stalno su remetili ritam natjecanja, no Lanišek je unatoč tome odradio dvije vrlo sigurne serije. Skočio je 138 i 137 metara te je s ukupno 278,1 bodom slavio ispred Austrijanca Jana Hoerla, koji je završio s 13,3 boda manje. Treći je bio još jedan Austrijanac, Manuel Fettner. Lanišeku je to 11. pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, a treća ove sezone.

Ipak, najveća priča dana je Domen Prevc. Vodeći skakač Svjetskog kupa u Zakopanima je lovio izjednačenje rekorda Jannea Ahonena od 13 uzastopnih postolja, no sve mu se raspalo u Poljskoj. Na polovici natjecanja bio je 12., a na kraju je skliznuo na 27. mjesto i tako prekinuo niz od 12 uzastopnih plasmana na postolje.

Prevc u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi s 1214 bodova, čak 392 više od drugoplasiranog Japanca Ryoyua Kobayashija, koji nije nastupio u Zakopanima. Lanišek se ovom pobjedom probio na treće mjesto s 717 bodova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ovo nitko nije očekivao

ovo nitko nije očekivao

Veliki preokret oko Roberta Mudražije, u Dinamu šokirani kakvu su ponudu dobili
odgovorio arapima

odgovorio arapima

Stojković prelomio i odgovorio na fantastičnu ponudu iz Emirata
LOŠ REZULTAT

LOŠ REZULTAT

Domen Prevc na nevjerojatan način ostao bez rekorda

najpopularnije

Još vijesti