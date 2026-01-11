Stojković prelomio i odgovorio na fantastičnu ponudu iz Emirata

Luka Stojković neće nastaviti karijeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Veznjak Dinama u nedjelju je i službeno odbio bogatu ponudu s Bliskog Istoka te jasno poručio da ostaje u Maksimiru.

Kako doznaje Germanijak, Al Jazira bila je spremna Dinamu platiti oko 3,5 milijuna eura, uz dodatne bonuse, za Stojkovićev transfer. U Maksimiru nisu željeli donositi odluku bez konkretne ponude, a konačan izbor prepustili su samom igraču.

U nedjelju je stigao rasplet. Stojković je razgovarao s predstavnicima Al Jazire, zahvalio im na izdašnoj, višegodišnjoj i višemilijunskoj ponudi, ali je ostao pri stavu koji je posljednjih dana jasno komunicirao i u klubu.

‘Ne idem u Emirate, ostajem u Dinamu’, poručio je Stojković ljudima iz kluba i predstavnicima zainteresiranog arapskog prvoligaša.

Kako piše Germanijak, odluka je konačna, a novih pregovora i licitiranja više neće biti. Stojković nastavlja sezonu u Dinamu, pod vodstvom trenera Kovačevića, bez promjene sredine u ovom prijelaznom roku.