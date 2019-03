Hezonja se oglasio nakon što je ponizio LeBrona i Lakerse; otkriva što mu je rekao trener, a spomenuo je i riječ idiot

Nakon što je Dubrovčanin Mario Hezonja postao junak navijača New York Knicksa, kada je u zadnjim sekundama blokirao šut LeBrona Jamesa, s nestrpljenjem se čekala njegova izjava kako je on sve to vidio. Ionako se cijela priča, uz izrugivanje LeBrona, brzo proširilo društvenim mrežama

U dramatičnoj završnici New York Knicksi su nadigrali Los Angeles Lakerse 124:123, a nakon sedam propuštenih utakmica zbog ozljede 24-godišnji hrvatski košarkaš Mario Hezonja oduševio je svojom igrom u napadu, ali i obrani. Za 36 minuta kao član startne petorke Hezonja je skupio 17 koševa (4-8, trica 1-2, sl. bacanja 8-8), osam skokova, asistenciju, blokadu i jednu osvojenu loptu. No, priča dana svakako je bila blokada na LeBronu Jamesu (pogledajte je OVDJE) i sjajna obrana koju je započeo na centru igrališta. >>> New York slavi Hrvata; Mario Hezonja ponizio LeBrona Jamesa kao nitko ove sezone Knicksi su u svojoj 70. utakmici ove sezone ostvarili tek 14. pobjedu do koje su stigli 13:1 serijom u posljednjih 3:45 minuta kojom su zaostatak 111:122 pretvorili u pobjedu 124:123. U tim trenucima LeBron i društvo nisu mogli baš ništa pogoditi. Kada su novinari upitali Hezonju da im opiše o čemu je razmišljao u zadnjih 20-ak sekundi utakmice iskreno je rekao: 'Nema time-outova, ako ga fauliraš ide na slobodna bacanja, jedan je od najboljih igrača svih vremena i to je veliki izazov. Preko cijelog terena smo igrali jedan na jedan, trener mi je rekao da moram biti uz njega cijelu večer. Sretan sam što smo pobijedili', rekao je uz neizbježan dodatak: 'LeBron Jmaes je jedan od igrača koje je najteže čuvati na svijetu, ali kada ste na terenu, koga briga? Nisam gledao okolo, samo sam pokušao igrati što bolje i što jače obranu kako bih ga zaustavio', kazao je Hezonja nakon utakmice doavši: 'Promašivao je James različite šuteve. Ako kažeš da si ti razlog zašto je on promašivao šuteve, onda si idiot. Jednostavno je. Igrali smo kao momčad i gurali smo ga na mjesta na kojima nije volio biti.' Dodajmo kako je u ovoj pobjedi Mudiay s 28 koševa bio najbolji strijelac Knicksa, dok je DeAndre Jordan dodao 15 koševa, 17 skokova i 7 asistencija. Kod Lakersa, koji su pali na omjer 31-39 te gotovo sigurno neće vidjeti play-off, najučinkovitiji je bio LeBron James s 33 koša. Neš to kasnije LeBron je, na pitanje o toj zadnjoj obrani na njemu kratko rekao: ''Odlična Marijeva obrana. To je sve'.'