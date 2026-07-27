sezona gotova

Težak udarac za Hajduk: Brajkoviću pukli križni ligamenti i meniskus, čeka ga duga pauza

D.B.

27.07.2026 u 15:45

Roko Brajković NK Hajduk
Roko Brajković NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je ostao bez Roka Brajkovića na najmanje devet mjeseci. Nakon magnetske rezonancije i dodatnih pregleda utvrđeno je da je mladi krilni napadač pretrpio vrlo tešku ozljedu koljena – pukli su mu prednji i stražnji križni ligament te meniskus. Morat će na operaciju, a ova je sezona za njega praktički završena.

Brajković se ozlijedio na treningu uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa, i to na koljenu koje je već operirao kao dijete. Vijest posebno teško pada Hajduku jer se 21-godišnjak ove sezone prometnuo u jednog od najvažnijih igrača momčadi Gonzala Garcije.

Mladi hajdukovac izborio je mjesto u početnoj postavi, vrlo dobro odigrao prvi susret protiv Pafosa, a u prethodnoj europskoj rundi protiv Žiline zabio je i sjajan pogodak. Nakon razdoblja u kojem je tražio kontinuitet, upravo je tijekom 2026. učvrstio svoju poziciju na desnom krilu i postao važan dio Garcijine momčadi.

Za Hajduk ova vijest dolazi u posebno nezgodnom trenutku. Bijele u četvrtak očekuje uzvrat protiv Pafosa nakon pobjede 2:0 na Poljudu, a u slučaju prolaska slijedi novi europski izazov protiv Salzburga. Garcia će tako u nastavak europske avanture morati bez igrača koji mu je u posljednje vrijeme donosio brzinu, energiju i konkretnost u napadačkom dijelu momčadi.

Brajković je za Hajduk dosad upisao 52 nastupa, šest pogodaka i sedam asistencija, a ugovor s klubom vrijedi mu do ljeta 2029. godine.

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