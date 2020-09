Francuska na Hrvatsku bez svog najboljeg igrača: Vidljivo je da ima problema, ne želim ništa riskirati...

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon teškog poraza 4:1 od Portugala u 1. kolu UEFA Lige nacija u utorak (8. rujna, 20.45 sati) čeka novo teško gostovanje. Izabranici Zlatka Dalića na Stade de Franceu igraju protiv aktualnih svjetskih prvaka Francuza koji su u gostima svladali Švedsku 1:0

Pobjednički gol za Francuze zabio je sjajni Kylian Mbappe u 41. minuti. No, dan nakon pobjede francuski izbornik Didier Deschamps otkrio je zašto je Mbappea izvadio iz igre već u 54. minuti utakmice.

'Dobio je udarac u gležanj s kojim ima problema i nastavio je igrati', započeo je Deschamps te dodao:

'Nakon utakmice izgledao je odlično, činilo se kako ozljeda nije teška. No, nisam siguran u kakvom je u stvari stanju... Vidjet ćemo kako će se sutra osjećati. Obavit ćemo testiranje i vidjeti kako će Kylian reagirati. Ne želim ništa riskirati. Razgovarat ću s njim i vidjeti je li spreman za utakmicu protiv Hrvatske.'

Francuski mediji tvrde kako jedan od najboljih nogometaša današnjice ima ozbiljnih problema s ozljedom i gotovo je sigurno da neće moći zaigrati protiv Hrvatske u utorak.

'Kylian je i dalje snažan i moćan kao prije, ali definitivno nije u svom najboljem izdanju. No, on ima sposobnost zabijati golove ni iz čega, baš kao što je napravio i protiv Švedske. Nema puno igrača na svijetu koji to mogu', pričao je Deschamps te nastavio:

'Vidljivo je da ima problema, oscilira u formi, ali je i dalje trajna opasnost za protivnika. Njegova volja je nevjerojatna. Ozlijeđen je već duže vrijeme, ali je inzistirao na tome da igra na Final 8 Lige prvaka. Nakon toga je uzeo odmor, oporavljao se i nije igrao. Sad mora biti vrlo oprezan na treninzima. Nismo previše zabrinuti za njegov gležanj, situacija i dalje nije alarmantna, ali ne želim se kockati. Kako je i on rekao, svakim danom će biti bolje', otkrio je francuski izbornik Didier Deschamps.